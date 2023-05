Κόσμος

Εκλογές: Πώς ψήφισαν οι Έλληνες σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Σιγκαπούρη

Πώς ψήφισαν οι Έλληνες του εξωτερικού, σε μία διαδικασία που έγινε για πρώτη φορά.

Μεγαλύτερη διαφορά της ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ, υψηλότερα ποσοστά σε ΚΚΕ και ΜέΡΑ25 και χαμηλότερα για ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Λύση σε σχέση με την επικράτεια, έδωσαν οι Έλληνες εκλογείς του εξωτερικού με ενσωματωμένο το 60,61% των εκλογικών τμημάτων που αφορούν χώρες της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και τη Σιγκαπούρη.

Με καταμετρημένα τα 60 από τα 99 εκλογικά τμήματα, η ΝΔ έλαβε ποσοστό 44,22%, ο ΣΥΡΙΖΑ 18,47%, στην τρίτη θέση το ΚΚΕ με 10,56%, ακολουθούν το ΜέΡΑ25 με 10,25%, το ΠΑΣΟΚ με 6,66%, η Εθνική Δημιουργία με 2,74%, η Πλεύση Ελευθερίας με 2,26%, ενώ το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου βρίσκεται στη 10η θέση με 1%, πίσω από τη Νίκη (1,60%) και τον ΑΝΤΑΡΣΥΑ (1,13%).

Η ΝΔ πέτυχε ποσοστά άνω του 70% σε Σαουδική Αραβία, Σιγκαπούρη και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, 61,39% στο Κατάρ, ενώ κέρδισε την πρωτιά σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες όπου συγκροτήθηκαν εκλογικά τμήματα, εκτός από τη Σουηδία, την Ισπανία και την Πορτογαλία, όπου επικράτησε ο ΣΥΡΙΖΑ.

