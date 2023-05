Κόσμος

Δυτική Όχθη: Νεκροί Παλαιστίνιοι από πυρά Ισραηλινών (εικόνες)

Ακόμα τρεις νέοι άνθρωποι έπεσαν νεκροί από τα πυρά Ισραηλινών στρατιωτών στη Δυτική Όχθη.

Τρεις Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες από πυρά στρατιωτών του Ισραήλ κατά τη διάρκεια νέας εφόδου στον καταυλισμό προσφύγων Μπαλάτα, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής.

Το υπουργείο διευκρίνισε πως οι τρεις άνδρες, ο Μοχάμαντ Αμπού Ζαϊτούν (ηλικίας 32 ετών), ο Φάτι Αμπού Ριζκ (32 ετών) και ο Αμπντάλα Αμπού Χαμντάν (24) έχασαν τη ζωή τους από σφαίρες.

Ο Τσαχάλ, ο ισραηλινός στρατός, ανέφερε από την πλευρά του πως κατά τη διάρκεια της εφόδου, ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον μελών του, που ανταπέδωσαν. Πρόσθεσε πως «εξουδετερώθηκαν» δύο ένοπλοι και κατασχέθηκαν τρία τουφέκια M-16.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι δύναμη του ισραηλινού στρατού έκανε εφόδους κατά τη διάρκεια της νύχτας σε σπίτια στον καταυλισμό προσφύγων Μπαλάτα, ακούστηκαν πυρά και ισχυρές εκρήξεις. Ένα σπίτι κατεδαφίστηκε, πρόσθεσαν.

Οι Ταξιαρχίες των Μαρτύρων του Αλ Ακσά –ο ένοπλος βραχίονας του κόμματος Φάταχ του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής, του Μαχμούντ Αμπάς– ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους πως οι τρεις άνδρες ήταν «μαχητές» τους.

Η παλαιστινιακή προεδρία κατήγγειλε πως διαπράττεται «αληθινή σφαγή», με τον εκπρόσωπό της Νάμπιλ Αμπού Ρουντέινα να χαρακτηρίζει τις επανειλημμένες επιχειρήσεις των ισραηλινών δυνάμεων στη Νάμπλους «έγκλημα πολέμου», «συλλογική τιμωρία η οποία πρέπει να λάβει τέλος άμεσα», καλώντας «την αμερικανική κυβέρνηση να επέμβει αμέσως για να σταματήσει η ισραηλινή τρέλα».

Οι νέοι θάνατοι καταγράφονται με φόντο την έξαρση της βίας ανάμεσα στους Παλαιστίνιους και στους Ισραηλινούς από την αρχή της χρονιάς.

Επίσης στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ισραηλινός στρατιώτης τραυματίστηκε ελαφρά χθες βράδυ σε επίθεση με αυτοκίνητο στο χωριό Χουάρα, κοντά στη Νάμπλους, ανέφερε ο ισραηλινός στρατός, διευκρινίζοντας πως το αυτοκίνητο κατόπιν διέφυγε.

Από την αρχή της χρονιάς τουλάχιστον 153 Παλαιστίνιοι, 20 Ισραηλινοί, μια Ουκρανή κι ένας Ιταλός έχουν σκοτωθεί στο πλαίσιο της ισραηλινοπαλαιστινιακής σύρραξης, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου που βασίζεται σε επίσημες ανακοινώσεις των δύο πλευρών.

Οι στατιστικές αυτές συμπεριλαμβάνουν στην παλαιστινιακή πλευρά μαχητές και άμαχους, ανάμεσά τους ανήλικους· και στην ισραηλινή πλευρά κυρίως άμαχους, ανάμεσά τους ανήλικους, και τρία μέλη της αραβικής μειονότητας.

Στη Δυτική Όχθη, παλαιστινιακό έδαφος που κατέλαβε το Ισραήλ το 1967, ζουν τρία εκατομμύρια Παλαιστίνιοι και 490.000 Ισραηλινοί σε οικισμούς που θεωρούνται παράνομοι από τον ΟΗΕ δυνάμει του διεθνούς δικαίου.

