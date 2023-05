Υγεία - Περιβάλλον

“Ζήσε Αλλιώς” με την Σοφία Αλιμπέρτη: τα θέματα της Δευτέρας (βίντεο)

Η Σοφία Αλιμπέρτη, ο Κωνσταντίνος Δέδες και ο Κωνσταντίνος Ξένος, μας προσκαλούν και μας βοηθούν να μάθουμε να ζούμε καλύτερα. Πάρτε μία "γεύση" από το σημερινό επεισόδιο.

Το «ΖΗΣΕ ΑΛΛΙΩΣ» βασίζεται στο επιτυχημένο format του εξωτερικού, «DR. OZ», που είναι από τις μακροβιότερες εκπομπές της τηλεόρασης με ζωντανό κοινό και έρχεται, καθημερινά στις 16:00 στον ΑΝΤ1, για να αλλάξει τη ζωή μας.

Η Σοφία Αλιμπέρτη, ο Κωνσταντίνος Δέδες και ο Κωνσταντίνος Ξένος, μας προσκαλούν και μας βοηθούν να μάθουμε να ζούμε καλύτερα.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ, ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΜΑΪΟΥ, ΣΤΙΣ 16:00

Μαθαίνουμε να κάνουμε σωστά τις δουλειές του σπιτιού, χωρίς να καταπονείται το σώμα μας με τη βοήθεια του φυσικοθεραπευτή Γιώργου Γουδέβενου, ο οποίος μας δίνει χρήσιμες συμβουλές για να «σώσουμε» τη μέση, τον αυχένα και τους ώμους μας.



Όσα πρέπει να γνωρίζουμε για την υπογονιμότητα στην Ελλάδα. O μαιευτήρας και ενδοσκοπικός χειρουργός αναπαραγωγής Στέφανος Χανδακάς, μας ενημερώνει για το θέμα της υπογονιμότητας καθώς και για τη διαδικασία κατάψυξης ωαρίων. Ακόμα, η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια Ανθή Σαλαγκούδη μοιράζεται μαζί μας τους λόγους που την έκαναν να μπει στη διαδικασία κατάψυξης ωαρίων.

Δείτε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη της Ανθής Σαλαγκούδη στο ΖΗΣΕ ΑΛΛΙΩΣ:





Πού οφείλονται τα τικ που εμφανίζονται στα παιδιά; Η παιδίατρος Άννα Παρδάλη αναλύει τις πιθανές αιτίες των τικ, καθώς και ποια είναι η συνηθέστερη ηλικία εμφάνισής τους.



Από τι προκαλείται η ξηρότητα στον κόλπο και πώς μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε; Η χειρουργός - μαιευτήρας γυναικολόγος με εξειδίκευση στην ορμονική αποκατάσταση, Sabine Wunschmann, απαντά σε όλες μας τις απορίες.



Ποια είναι τα οφέλη της πρωτεΐνης στον οργανισμό μας; Ο διατροφολόγος Κωνσταντίνος Ξένος μαζί με τον διαιτολόγο Γιάννη Χρυσού, εξηγούν όσα πρέπει να γνωρίζουμε και προτείνουν ένα άκρως χορταστικό πρόγραμμα διατροφής πλούσιο σε πρωτεΐνες.

