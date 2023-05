Πολιτική

Δένδιας για Μπελέρη: Θα θέσω το θέμα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ε.Ε

Ο Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι πρόθεση του είναι να συναντηθεί και με την Αλβανίδα ομόλογο του, για το θέμα του Φρέντι Μπελέρη.

O Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, βρίσκεται σήμερα, Δευτέρα, 22 Μαΐου 2023, στις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων (ΣΕΥ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Οι Υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ θα συζητήσουν τη ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας και την κατάσταση στο Κέρας της Αφρικής.

Επιπλέον, θα γίνει ανταλλαγή απόψεων για τα Δυτικά Βαλκάνια, κατά την οποία ο Υπουργός θα ενημερώσει τους ομολόγους του για την υπόθεση του Δημάρχου Χειμάρρας, Φρέντι Μπελέρη.

Στη συνέχεια, ο Υπουργός Εξωτερικών θα παραστεί με τους λοιπούς Υπουργούς Εξωτερικών της ΕΕ σε άτυπο γεύμα εργασίας με τους ομολόγους τους από τα Δυτικά Βαλκάνια. Στο περιθώριο του ΣΕΥ, ο Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να συναντηθεί και με την Υπουργό Εξωτερικών της Αλβανίας.

Τέλος, υπό το λήμμα «Τρέχουσες Υποθέσεις», το ΣΕΥ θα καλύψει, μεταξύ άλλων, εξελίξεις στην Τυνησία και στην Κεντρική Ασία, καθώς και θέματα που αφορούν στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ).

Δένδιας: Θα θέσω το θέμα Μπελέρη

Το ζήτημα της κράτησης του Φρέντη Μπελέρη θα θέσει ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων που λαμβάνει χώρα στις Βρυξέλλες, όπως σημείωσε ο ίδιος κατά την άφιξή του.

«Σήμερα θα συζητήσουμε με τους συναδέλφους στο Συμβούλιο το θέμα των Δυτικών Βαλκανίων. Θα έχω έτσι την ευκαιρία να θέσω ξεκάθαρα το θέμα της κράτησης του εκλεγμένου Δημάρχου Χειμάρρας, του κυρίου Μπελέρη. Από εκεί και πέρα, έχω την πρόθεση να συναντηθώ αμέσως μετά με την Αλβανίδα ομόλογό μου. Νομίζω ότι θα είναι μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συνομιλία», δήλωσε ο Νίκος Δένδιας.

