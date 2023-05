Πολιτική

Εκλογές 2023 - Αττική: Ποιοι εκλέγονται σε Αθήνα και Πειραιά

Οι βουλευτές σε όλες τις περιφέρειες του Λεκανοπεδίου. Ποιοι τρεις "καρδιοχτυπούν", περιμένοντας την επιλογή έδρας των αρχηγών τους. Ποιοι νύν βουλευτές έμειναν εκτός Βουλής.

Πρωτοκλασάτα ονόματα από όλα τα κόμματα εξασφαλίζουν την επανεκλογή τους στη Βουλή στις εκλογικές περιφέρειες Αθηνών, Πειραιώς και Αττικής, όπως προκύπτει απο τα αποτελέσματα των εκλογών της Κυριακής 21 Μαΐου 2023.

Στην Α’ Αθηνών από τη ΝΔ εκλέγονται ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Βασίλης Κικίλιας, η Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Θάνος Πλεύρης, ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο Άγγελος Συρίγος και η Φωτεινή Πιπιλή.

Από τον ΣΥΡΙΖΑ εκλέγονται οι Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Τζανακόπουλος και Νίκος Βούτσης, ενώ μένουν εκτός Βουλής στελέχη, μεταξύ των οποίων οι Νίκος Φίλης, Μαρία Κανελλοπουλου και Χριστόφορος Βερναρδάκης και Νίκος Μανιός.

Από το ΚΚΕ εκλέγεται η Λιάνα Κανέλλη και από το ΠΑΣΟΚ ο Παύλος Γερουλάνος, αφήνοντας εκτός Βουλής τον Κώστα Σκανδαλίδη.

Στην Β1 Βόρειου Τομέα Αθηνών από τη ΝΔ εκλέγονται οι Κωστής Χατζηδάκης, Άδωνις Γεωργιάδης, Νίκη Κεραμέως, Δημήτρης Καιρίδης, Ζωή Ράπτη, Θοδωρής Ρουσόπουλος, Νίκος Παπαθανάσης, Γιώργος Κουμουτσάκος και Άρια Αγάτσα.

Από τον ΣΥΡΙΖΑ εκλέγονται οι Ευκλείδης Τσακαλώτος, Αθηνά Λινού και Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, με διαφορά δεκάδων ψήφων απο τον πρώτο επιλαχόντα Κώστα Ζαχαριάδη, που μένει εκτός Βουλής, όπως και ο Πάνος Σκουρλέτης, ο Μάριος Αθανασίου, η Αννέτα Καββαδία και φυσικά ο Γιώργος Κατρούγκαλος, που απεσύρθη μεν απο τις εκλογές, όιμως έλαβε χιλιάδες σταυρούς.

Από το ΚΚΕ εκλέγεται ο Δημήτρης Κουτσούμπας και η Αφροδίτη Κτενά, ενώ πρώτη επιλαχούσα (εκλέγεται αν ο Δημήτρης Κουτσούμπας κρατήσει την έδρα σε άλλη εκλογική περιφέρεια - Σημ: κάθε πολιτικός αρχηγός είναι υποψήφιος σε 3 περιφέρειες) ειναι η Έρη Ρίτσου, κόρη του μεγάλου ποιητή μας.

Από το ΠΑΣΟΙΚ εκλέγεται η Μιλένα Αποστολάκη, αφήνοντας εκτός Βουλής τον Ανδρέα Λοβέρδο.

Στην Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών από τη ΝΔ εκλέγονται οι Κυριάκος Μητσοτάκης, Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, Γιάννης Λοβέρδος και Μαρία Συρεγγέλα, ενώ ενώ πρώτος επιλαχών (εκλέγεται αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης κρατήσει την έδρα σε άλλη εκλογική περιφέρεια - Σημ: κάθε πολιτικός αρχηγός είναι υποψήφιος σε 3 περιφέρειες), είναι ο Δημήτρης Καλογερόπουλος..

Από τον ΣΥΡΙΖΑ στην Βουλή μπαίνουν οι Έφη Αχτσιόγλου, Ρένα Δούρου και Γιάννης Δραγασάκης, ενώ μένουν εκτός οι Δημήτρης Βίτσας, Χαρά ΚΑφαντάρη και Παναγιώτης Κουρουμπλής.

Το ΚΚΕ εκλέγει τους Βιβή Δάγκα και Γιώργο Πέρρο, ενώ από το ΠΑΣΟΚ εκλέγεται η Νάντια Γιαννακοπούλου και από την Ελληνική Λύση η Μαρία Αθανασίου.

Στην Β3 Νότιου Τομέα Αθηνών από τη ΝΔ εκλέγονται 11 βουλευτές, οι: Νίκος Δένδιας, Τάκης Θεοδωρικάκος, Κώστας Κυρανάκης, Βασίλης Σπανάκης, Διονύσης Χατζηδάκης, Χάρης Θεοχάρης, Γιάννης Καλλιάνος, Άννα Καραμανλή, Σοφία Βούλτεψη, Τάσος Γαϊτάνης και Ιωάννα Γκελεστάθη.

Από τον ΣΥΡΙΖΑ εκλέγονται οι Νίκος Παππάς, Ραλλία Χρηστίδου, Θεανώ Φωτίου και Γιάννης Μουζάλας και έμειναν εκτός Βουλής ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος, Βασιλική Κατριβάνου και Γιάννης Μπαλάφας..

Το ΚΚΕ εκλέγει την Σεμίνα Διγενή και τον Χρήστο Κατσώτη.

Από το ΠΑΣΟΚ εκλέγεται ο Νίκος Ανδρουλάκης ενώ πρώτος επιλαχών (εκλέγεται αν ο Νίκος Ανδρουλάκης κρατήσει την έδρα σε άλλη εκλογική περιφέρεια - Σημ: κάθε πολιτικός αρχηγός είναι υποψήφιος σε 3 περιφέρειες), είναι ο Παύλος Χρηστίδης.

Στην Περιφέρεια Ανατολικής Αττικής από τη ΝΔ εκλέγονται οι Σοφία Ζαχαράκη, Μάκης Βορίδης, Στέλιος Πέτσας, Γιώργος Βλάχος, Βασίλης Οικονόμου, Βάσω Κόλλια, Κατερίνα Κατσανδρή.

Από τον ΣΥΡΙΖΑ εκλέγονται οι Γιώργος Καραμέρος και Χρήστος Σπίρτζης,, ενώ μένουν εκτός Κοινοβουλίου οι Νάσος Αθανασίου και Πάνος Σκουρολιάκος.

Από το ΠΑΣΟΚ εκλέγεται ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, από το ΚΚΕ ο Γιάννης Γκιόκας και από την Ελληνική Λύση ο Στέλιος Φωτόπουλος.

Στην Περιφέρεια Δυτικής Αττικής, η ΝΔ εκλέγει τους Γιώργο Κώτσηρα και Θανάση Μπούρα, ο ΣΥΡΙΖΑ τον Γιώργο Τσίπρα και το ΚΚΕ τον Χρήστο Τσοκάνη.

Οι βουλευτές του Πειριαά

Στην Α’ Πειραιώς από την Νέα Δημοκρατία εκλέγονται οι Κώστας Κατσαφάδος, Δόμνα Μιχαηλίδου και Νίκος Βλαχάκος, ενώ μένουν εκτός Βουλής οι Νόνη Δούνια και Γιάννης Μελάς.

Από τον ΣΥΡΙΖΑ εκλέγεται ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ πρώτος επιλαχών (εκλέγεται αν ο Αλέξης Τσίπρας κρατήσει την έδρα σε άλλη εκλογική περιφέρεια - Σημ: κάθε πολιτικός αρχηγός είναι υποψήφιος σε 3 περιφέρειες), είναι ο Θόδωρος Δρίτσας.

Από το ΚΚΕ εκλέγεται ο Νίκος Αμπατιέλος.

Στην Β’ Πειραιώς η ΝΔ εκλέγει του Γιώργο Βρεττάκο, Μιχάλη Λιβανό και Δημήτρη Μαρκόπουλο, ενώ μένει εκτός ο μακροβιότερος εν ενεργεία βουλευτής, Ιωάννης Τραγάκης.

Ο ΣΥΡΙΖΑ εκλέγει την Νίνα Κασιμάτη και τον Γιάννη Ραγκούση, ενώ δεν επανεξελέγησαν οι Τρύφων Αλεξιάδης και Σοφία Μπακαδήμα.

Το ΚΚΕ θα έχει εκπρόσωπο την Διαμάντω Μανωλάκου, το ΠΑΣΟΚ τον Δημήτρη Διαμαντίδη και η Ελληνική Λύση τη Σοφία Ασημακοπούλου.

