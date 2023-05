Πολιτική

Εκλογές 2023 – Τσίπρας: Η ΝΔ άλωσε… και το χωριό του

Ούτε στο Αθαμάνιο Άρτας, το χωριό που γεννήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, κατάφερε να περάσει μπροστά ο ΣΥΡΙΖΑ.

Τα απογοητευτικά ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ στην εκλογική διαδικασία της 21ης Μαΐου, επεφύλαξαν μια σειρά από αρνητικές εκπλήξεις για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με μια εξ αυτών να έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό για τον Αλέξη Τσίπρα.

Ο λόγος για την ιδιαίτερη πατρίδα του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, το Αθαμάνιο Άρτας.

Πρώτη στο εκλογικό διαμέρισμα Αθαμανίας αναδείχθηκε η Νέα Δημοκρατία με 40,87% και 1.316 ψήφους, ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε δεύτερος με 35,40% και 1.140 ψήφους, τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 7,92% και 255 ψήφους και ακολούθησαν ΚΚΕ με 4,07% και 131 ψήφους και Ελληνική Λύση με 1,99% και 64 ψήφους.

