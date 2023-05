Κοινωνία

Χαϊδάρι: Θρίλερ με νεκρό οδηγό ταξί

Στο ταξί δεν βρέθηκαν τα κλειδιά του οχήματος και προσωπικά αντικείμενα του οδηγού



Θρίλερ στην περιοχή του Χαϊδαρίου, με έναν οδηγό ταξί να εντοπίζεται νεκρός δίπλα από το όχημά του τη Δευτέρα (22/5).

Τον άνδρα εντόπισε νεκρό νωρίς το πρωί υπάλληλος του Δήμου Χαϊδαρίου κοντά στο Αθλητικό Κέντρο του Δάσους.

Άμεσα, ειδοποίησε την Αστυνομία, η οποία διεξάγει έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο άνδρας.

Στο ταξί δεν βρέθηκαν τα κλειδιά του οχήματος και προσωπικά αντικείμενα του νεκρού.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ για το περιστατικό, θεωρείται πολύ πιθανό -σύμφωνα με πηγές - κάποιος να τον οδήγησε με απειλή στο ερημικό αυτό σημείο δίπλα στο Στρατόπεδο και να του απέσπασε τα χρήματα. Αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση για να διαπιστωθεί αν ο άτυχος άνδρας, ηλικίας 51 ετών, πέθανε από χτύπημα ή από παθολογικά αίτια, ενδεχομένως εξ αιτίας του βίαιου συμβάντος, όπως προαναφέραμε.

πηγη: haidarisimera.gr

