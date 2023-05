Κοινωνία

Εκλογές – Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε εκλογική αντιπρόσωπο για ένα ψηφοδέλτιο

Χειροπέδες και σε έναν 70χρονο που κατηγορείται ότι θώπευσε έναν 19χρονο μέσα σε εκλογικό κέντρο.

Επεισοδιακή ήταν η εκλογική διαδικασία σε εκλογικό κέντρο της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη.

Μετά από διαφωνία και λεκτική αντιπαράθεση εκλογικής αντιπροσώπου με τη δικαστική αντιπρόσωπο, η πρώτη συνελήφθη για διατάραξη της εκλογικής διαδικασίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες η 45χρονη εκλογική αντιπρόσωπος διαπληκτίστηκε με την δικαστική αντιπρόσωπο, αναφορικά με την εγκυρότητα ή μη ενός ψηφοδελτίου.

Να σημειωθεί ότι και η εκλογική αντιπρόσωπος υπέβαλε μήνυση κατά της δικαστικής αντιπροσώπου για ψευδή καταμήνυση και εξύβριση.

Στο μεταξύ, 70χρονος συνελήφθη, χθες το απόγευμα, για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Κατηγορείται ότι είχε θωπεύσει, νωρίτερα, έναν 19χρονο σε σχολείο – εκλογικό κέντρο, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

