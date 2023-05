Life

“The 2Night Show”: Η Δευτέρα είναι “ανδρική υπόθεση” (εικόνες)

Τρεις ξεχωριστούς καλεσμένους, από διαφορετικούς χώρους φιλοξενεί απόψε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο “The 2Night Show”.

Απόψε στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Ιεροκλή Μιχαηλίδη. Ο ταλαντούχος ηθοποιός κάνει μια αναδρομή στο παρελθόν, περιγράφει τα παιδικά του χρόνια στην Αυστραλία, θυμάται τις συμβουλές του πατέρα του, τη στιγμή που αποφάσισε ότι θα γίνει ηθοποιός, και μιλάει για τις καταχρήσεις και τα αποτυχημένα επιχειρηματικά του εγχειρήματα. Ποιο είναι το μοναδικό πράγμα που θα άλλαζε, αν γυρνούσε τον χρόνο πίσω; Τι έχει «επιβάλλει» στους θιάσους με τους οποίους συνεργάζεται;

Πώς εμπνεύστηκε το όνομα του επιτυχημένου σχήματος «Άγαμοι Θύται»; Επίσης, μιλάει με ενθουσιασμό για τη συμμετοχή του στην original σειρά του ΑΝΤ1+, «Στα 4», αλλά και για τη θεατρική του εμφάνιση στην καλοκαιρινή παράσταση, «Τι Ζούμε Ρε». Τέλος, ανακοινώνει την επιστροφή, μετά από 6 χρόνια, του θρυλικού σχήματος «Άγαμοι Θύται», στη μουσική σκηνή «ΑΝΟΔΟΣ».

Στην αποψινή παρέα του «The 2Night Show», έρχεται και ο Κώστας Μαρτάκης. Ο ταλαντούχος και εντυπωσιακός τραγουδιστής μιλάει για την πορεία του στη μουσική, τις συνεργασίες, τη νέα του «αγάπη» για το ραδιόφωνο και περιγράφει τις αλλαγές που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα, σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο. Ποια συμβουλή τού έδωσε πρόσφατα ο Ηλίας Ψινάκης και ποια είναι η σχέση του με τον Σάκη Ρουβά; Γιατί αποκλείει το ενδεχόμενο να τον δούμε στη Eurovision;

Για ποιο λόγο απείχε, τα τελευταία χρόνια, από τα νυχτερινά σχήματα; Μεταξύ άλλων, εξηγεί πώς προέκυψε η ραδιοφωνική του συνεργασία με τον Γιώργο Καρτελιά, μιλάει για τον Γιώργο Θεοφάνους, αλλά και για τη συνάντησή του, επι σκηνής, με την Πίτσα Παπαδοπούλου. Επίσης, απαντάει σε «περίεργες» ερωτήσεις και τέλος, «εγκαινιάζει» το νέο πρωτότυπο ποδοσφαιρικό παιχνίδι του Γρηγόρη, όπου το θέαμα είναι απλά… ξεκαρδιστικό!

Στο αποψινό «The 2Night Show», ο Γρηγόρης υποδέχεται και τον Θεόδωρο Παπακώστα. Ο viral αρχαιολόγος, που κατάφερε να κεντρίσει το ενδιαφέρον του διαδικτυακού κοινού με τις αφηγήσεις του, μοιράζεται ενδιαφέρουσες ιστορίες και μικρά «μυστικά» του μακρινού πολιτισμού μας. Γιατί αν ζούσαμε στην Αρχαιότητα θα πεινούσαμε; Τι σημαίνει «Έραμαι Μέγα» που αναγράφεται στο δαχτυλίδι του και έχει γίνει viral στα social media; Γιατί οι πολεμιστές έπαιρναν μαζί τους εταίρες στις μάχες; Πόση σημασία έδιναν στο μέγεθος του… ανδρικού μορίου;

Επίσης, μιλάει για την ανοιχτή αντίληψη που είχαν οι αρχαίοι Έλληνες σχετικά με την σεξουαλικότητα, την ομοφυλοφιλία, τη θέση του άνδρα και της γυναίκας, περιγράφει τον καθιερωμένο «θεσμό» της σκλαβιάς και το «savoir vivre» που ακολουθούσαν στα ερωτικά συμπόσια. Τέλος, εξηγεί γιατί η γνώση του παρελθόντος μπορεί να νικήσει τον ρατσισμό, αποκαλύπτει, όμως, και τους λόγους που δεν θα ήθελε να ζει σε εκείνη την εποχή.

«The 2Night Show»: κάθε Δευτέρα & Τρίτη στις 23:30

Συντελεστές:

Executive Producer: Αγλαΐα Λάτσιου

Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

