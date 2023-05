Υγεία - Περιβάλλον

ΕΕΣ: Περιβαλλοντική δράση με συμμετοχή 200 μαθητών σε Παλαιό Φάληρο και Λαύριο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ΕΕΣ διοργάνωσε δράση με μαθητές δημοτικού, για τον καθαρισμό παραλιών στην Αττική με σκοπό την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.), στο πλαίσιο ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για την προστασία του περιβάλλοντος στους νέους, διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία μεγάλη δράση καθαρισμού παραλιών στην Αττική, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 200 μαθητές δημοτικού από το 72ο Γυμνάσιο Αθηνών και το 1ο Αρσάκειο-Τοσίτσειο Δημοτικό Σχολείο Εκάλης.

Η μεγάλη περιβαλλοντική δράση του Τομέα Νεότητας του Ε.Ε.Σ. διοργανώθηκε στις 12 και 18 Μαΐου αντίστοιχα στην περιοχή Εδέμ του Π. Φαλήρου (72ο Γυμνάσιο Αθηνών) και του Πασά στο Λαύριο (Αρσάκειο Τοσίτσειο Εκάλης), με τη συμμετοχή πλήθους εθελοντών του Τομέα Νεότητας του Ε.Ε.Σ.

Κατά τη διάρκεια της δράσης, οι μαθητές, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις δράσεις και το έργο του Ε.Ε.Σ. καθώς και τις υπέρτατες αξίες του ανθρωπισμού, της αλληλεγγύης και της εθελοντικής προσφοράς αλλά και την τεράστια αξία προστασίας του περιβάλλοντος. Σημειώνεται ότι, οι εκπαιδευτικοί των σχολείων, στο τέλος της δράσης, συνεχάρησαν θερμά το προσωπικό και τους εθελοντές του Ε.Ε.Σ. για τη σπουδαία αυτή πρωτοβουλία.

Η εν λόγω δράση του Τομέα Νεότητας του Ε.Ε.Σ. θα επεκταθεί και σε άλλες παραλίες του Νομού Αττικής, ενώ το επόμενο διάστημα προγραμματίζονται κι άλλες περιβαλλοντικές δράσεις (δενδροφυτεύσεις κ.α.) με στόχο τη διάδοση του ερυθροσταυρικού πνεύματος και της περιβαλλοντικής συνείδησης στους νέους.

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές: Η αντιπαράθεση Χατζηνικολάου - Πετρόπουλου on air (βίντεο)

Εκλογές - Σέρρες: Στον ΑΝΤ1 το νιόπαντρο ζευγάρι που έκλεψε την παράσταση (βίντεο)

Γκύζη: Ανατροπή με τη νεκρή γυναίκα