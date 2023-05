Πολιτική

Εκλογές - ΣΥΡΙΖΑ: Απλή αναλογική και ΠΑΣΟΚ φταίνε για την ήττα μας

Τι αποφάσισε το Εκτελεστικό Γραφείου του κόμματος. Το μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα και οι επόμενες κινήσεις της Κουμουνδούρου.

Τη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ την ερχόμενη Τετάρτη, όπου θα γίνει αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος αλλά και χάραξη των επόμενων κινήσεων στον δρόμο για τις κάλπες του Ιουνίου, ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη συνεδρίαση του Εκτελεστικού Γραφείου τού κόμματος. Σύμφωνα με κομματικές πηγές, «άπαντες συμφώνησαν πως πρωταρχικής σημασίας πλέον είναι η εκλογική μάχη της 25ης Ιουνίου και εμφανίστηκαν αποφασισμένοι να δώσουν τη μάχη αυτή, μακριά από εσωστρέφεια…».

Ειδικότερα, σύμφωνα με κομματικές πηγές κατά τη συνεδρίαση του Εκτελεστικού Γραφείου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, υπό την προεδρία του Αλέξη Τσίπρα, έγινε μία πρώτη αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος και «κοινή διαπίστωση όλων ήταν πως υπήρξε μία μη ανιχνεύσιμη ενίσχυση της ΝΔ τις τελευταίες ημέρες πριν τις εκλογές και πως ηττήθηκε η στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ για την απλή αναλογική». Αναφέρεται επιπλέον ότι «τα κόμματα της ήσσονος και προοδευτικής αντιπολίτευσης με την απαξίωση της απλής αναλογικής και των συνεργασιών και την μονομέτωπη επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ την ώρα που έτεινε χείρα προοδευτικών συγκλίσεων, άνοιξαν το δρόμο για την ισχυρή επικράτηση της Δεξιάς του κ. Μητσοτάκη».

Στον ΣΥΡΙΖΑ δεν αναφέρονται ονομαστικά στο ΠΑΣΟΚ, ωστόσο οι αναφορές στα κόμματα της ήσσονος αντιπολίτευσης αφορούν κυρίως τον Νίκο Ανδρουλάκη και την Χαριλάου Τρικούπη.

Κατά τις ίδιες πηγές, «άπαντες συμφώνησαν πως πρωταρχικής σημασίας πλέον είναι η εκλογική μάχη της 25ης Ιουνίου και εμφανίστηκαν αποφασισμένοι να δώσουν τη μάχη αυτή, μακριά από εσωστρέφεια, ώστε ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ να σταθεί ισχυρό ανάχωμα στην παντοδυναμία και την αλαζονεία της κυβέρνησης Μητσοτάκη και συγχρόνως να μην κάνει τη χάρη σε όσους επιθυμούν την απόσυρση του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ από ηγέτη του προοδευτικού πόλου στη χώρα και την αντικατάστασή του με έναν βολικό δικομματισμό». Σε αυτό το πλαίσιο, «ο κ. Τσίπρας ανακοίνωσε τη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής την ερχόμενη Τετάρτη, όπου θα γίνει αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος αλλά και χάραξη των επόμενων κινήσεων στο δρόμο για τις κάλπες του Ιουνίου».





