Πολιτική

Τσίπρας: Δεν εγκαταλείπω - Ο ΣΥΡΙΖΑ θα παραμείνει ο κορμός των προοδευτικών δυνάμεων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας μετά το τέλος της συνεδρίασης του Εκτελεστικού Γραφείου

«Δεν θα εγκαταλείψω τη μάχη στη μέση ενός δύσκολου αγώνα δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας μετά το τέλος της συνεδρίασης του Εκτελεστικού Γραφείου.

Έστρεψε τα πυρά του στο ΠΑΣΟΚ, είπε ότι αναλαμβάνει ευθύνες για την βαριά ήττα, αποδέχθηκε πως ήταν λανθιασμένη η στρατηγική της απλής αναλογικής και έκανε κάλεσμα για συμμετοχή στις κάλπες της 25ης Ιουνίου, τονίζοντας ότι «στις επόμενες εκλογές έχουμε την ευθύνη πρωτίστως να αποτρέψουμε τη προοπτική ενός παντοδύναμου και ανεξέλεγκτου ηγεμόνα πρωθυπουργού».

Αναλυτικά η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα:

«Έχω μάθει στις δύσκολες στιγμές να αναλαμβάνω την ευθύνη Και να μην εγκαταλείπω τη μάχη. Είμαι εδώ. Δεν θα εγκαταλείψω ούτε τώρα, στη μέση μάλιστα ενός δύσκολου αγώνα. Χθες ήταν ημέρα εκλογών.

Σήμερα είναι η πρώτη ημέρα της μάχης των επόμενων εκλογών. Στις χθεσινές εκλογές νίκησε η ΝΔ αλλά ταυτόχρονα ηττήθηκε η στρατηγική της απλής αναλογικής Οι προοδευτικές δυνάμεις στις οποίες τείναμε το χέρι της συνεργασίας, καθόλη τη προεκλογική περίοδο είχανε μέτωπο σχεδόν αποκλειστικά ενάντια στον ΣΥΡΙΖΑ. Και χθες την ώρα μιας ιστορικής εκλογικής νίκης της δεξιάς αυτοί πανηγυρίζανε περισσότερο απο τους Νεοδημοκράτες για τη πτώση των ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς κοιτάζαμε τη χώρα. Εκείνοι το δικό τους χωράφι.

Στις επόμενες εκλογές έχουμε την ευθύνη πρωτίστως να αποτρέψουμε τη προοπτική ενός παντοδύναμου και ανεξέλεγκτου ηγεμόνα πρωθυπουργού. Αλλά να προστατέψουμε τη πρωταγωνιστική παρουσία της αριστεράς στη πολιτική ζωή του τόπου. Ως μια δύναμη ασυμβίβαστη. Που έρχεται απο μακριά και θα πάει μακριά Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι και θα παραμείνει εδώ. Ως ο βασικός κορμός των προοδευτικών δυνάμεων και εκφραστής των λαϊκών και κοινωνικών συμφερόντων. Για να υπερασπιστεί τον κόσμο της εργασίας. Και να μην επιτρέψει τη παλινόρθωση ενός βολικού συστημικού δικομματισμού».





ΠΑΣΟΚ σε Τσίπρα: Ο πολιτικός σας κατήφορος είναι ανάλογος με τον εκλογικό σας κατήφορο

Τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα σχολίασε άμεσα και με αιχμηρό τρόπο το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής. Συγκεκριμένα, αναφέρει:

«Οι πρωταθλητές του θράσους συνεχίζουν την ίδια τακτική, λες και δεν μεσολάβησε η λαϊκή ετυμηγορία. Πριν τις εκλογές τους έφταιγαν οι δημοσκοπήσεις, που όμως όπως αποδείχθηκε περίτρανα τους ευνοούσαν σκανδαλωδώς εις βάρος του ΠΑΣΟΚ, αποδεικνύοντας ποιο είναι το βολικό κόμμα για να πετύχει τους στόχους του ο κ. Μητσοτάκης.

Η Νέα Δημοκρατία, ενώ αύξησε τις κοινωνικές ανισότητες, κυβέρνησε με γνώμονα τα συμφέροντα των λίγων και ισχυρών, επιδείνωσε τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας και το πολυδιαφημισμένο επιτελικό κράτος αποδείχθηκε το περιτύλιγμα του παρακράτους των υποκλοπών και της εκτεταμένης διαφθοράς, αντί να καταρρεύσει, ενίσχυσε τα ποσοστά της χάρις τον χρυσό χορηγό της. Θα μείνετε στη μνήμη των προοδευτικών πολιτών ως αυτός που έδωσε το φιλί της ζωής στην κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη.

Καλύτερα οι κ.κ. του ΣΥΡΙΖΑ να κοιταχτούν στον καθρέφτη και να αναρωτηθούν για τις επικίνδυνες θέσεις τους στα εθνικά θέματα όπως ήταν οι «Πρέσπες του Αιγαίου» και «η θάλασσα δίχως σύνορα», για τα «τοπικά νομίσματα» και την υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης.

Κύριε Τσίπρα, ο πολιτικός σας κατήφορος είναι ανάλογος με τον εκλογικό σας κατήφορο. Ξύσατε τον πάτο του βαρελιού πάνω στην αγωνία της πολιτικής σας επιβίωσης, φτάνοντας στο σημείο να αγκαλιάσετε τα στελέχη του Πάνου Καμμένου, να ξεπλύνετε την κυβέρνηση της χρεοκοπίας του Κώστα Καραμανλή εντάσσοντας στα ψηφοδέλτιά τον Ευάγγελο Αντώναρο και απευθύνοντας προσκλητήριο μέχρι και στους ψηφοφόρους του Κασιδιάρη και των δολοφόνων του Παύλου Φύσσα αποκαλύπτοντας γιατί δεν ψηφίσατε την τροπολογία, που απαγόρευε σε μια νεοναζιστική εγκληματική οργάνωση να συμμετέχει στο δημοκρατικό μας πολίτευμα.

Ο ελληνικός λαός έστειλε καθαρά τα μηνύματά του και καθείς εφ’ ω ετάχθη. Σε αυτή τη νέα πορεία αγκαλιάζουμε τις αγωνίες των πολιτών για να υπάρχει ισχυρή προοδευτική δύναμη στην αντιπολίτευση, πραγματικό ανάχωμα και αντίπαλος στη Νέα Δημοκρατία».





Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές: Η αντιπαράθεση Χατζηνικολάου - Πετρόπουλου on air (βίντεο)

Εκλογές - Σέρρες: Στον ΑΝΤ1 το νιόπαντρο ζευγάρι που έκλεψε την παράσταση (βίντεο)

Γκύζη: Ανατροπή με τη νεκρή γυναίκα