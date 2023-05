Πολιτική

Λοβέρδος - Οικονόμου: Η πρώτη αντίδραση για την μη επανεκλογή τους

Τι αναφέρουν στα μηνύματα τους ο μέχρι πρότινος Κυβερνητικός Εκπρόσωπος και ο πρώην Υπουργός του ΠΑΣΟΚ, που δεν κατάφεραν να μπουν στην Βουλή.

«Η μεγάλη νίκη της Νέας Δημοκρατίας θα γίνει εμφατικότερη σε ένα μήνα περίπου, με την επόμενη, μεγαλύτερη νίκη. Ο ελληνικός λαός από τη μια επιβράβευσε το έργο μας και από την άλλη ενέκρινε την προοπτική που του προσφέραμε: ισχυρή αυτοδύναμη διακυβέρνηση, προκοπή, καλύτερο εισόδημα και δουλειές, εκσυγχρονισμό, ασφάλεια, δυνατή Ελλάδα σε κάθε επίπεδο», δήλωσε ο Γιάννης Οικονόμου.

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ προσέθεσε: «Η Φθιώτιδα έστειλε ηχηρό μήνυμα και επιβάλλεται να ξαναστείλει στις εκλογές του Ιουνίου. Το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας στη Φθιώτιδα αυξήθηκε και χρειάζεται να αυξηθεί κι άλλο, ώστε η φωνή του τόπου μας την επόμενη τετραετία να είναι επιδραστική σε κάθε τομέα και χώρο. Ο τόπος μας και οι άνθρωποί του υπηρετούνται μόνο από το εμείς. Θα ήθελα ειλικρινέστατα να συγχαρώ τον κ. Σταϊκούρα για την επανεκλογή του καθώς και στους συνυποψήφιους μου, κ. Κοτρωνιά, Μακρή-Θεοδώρου, Σίμου-Παλαιολόγου και Κανέλλο, για τον αγώνα που έδωσαν στο ψηφοδέλτιο του κόμματός μας.

Σε προσωπικό επίπεδο, θέλω, για άλλη μια φορά, να ευχαριστήσω θερμότατα όλες και όλους σας τόσο για την πορεία, όσο και για το αποτέλεσμα. Δώσαμε από κοινού έναν τίμιο και καθαρό αγώνα για τις αρχές, τις αξίες μας, τον τόπο μας και την πατρίδα μας. Και μου δώσατε σχεδόν 7.000 περισσότερες ψήφους και συνολικά πάνω από 20.000. Ζήτησα ψήφο επιβράβευσης, ευθύνης, καρδιάς και προοπτικής και μου την προσφέρατε. Η αυξημένη εμπιστοσύνη που μου δείξατε μου δίνει ισχυρή εντολή να είμαι πάλι παρών και χρήσιμος στον τόπο μου και τους συμπατριώτες μου. Δυστυχώς, ο εκλογικός νόμος δεν επέτρεψε στην παράταξη μας με ποσοστό 44% να εκλέξει παρά μόνον 1 έδρα στο νομό μας. Όμως, η πορεία μπροστά συνεχίζεται και δεν θα ανακοπεί όσο δυναμώνουν οι δεσμοί μεταξύ μας».

Λοβέρδος: Συνεχίζουμε δυναμικά για την Ελλάδα, για το ΠΑΣΟΚ

Ο τέως βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Λοβέρδος με ανάρτησή του στο twitter σχολίασε την μη επανεκλογή του σε αυτή την εκλογική «μάχη».

Συγκεκριμένα, ο Ανδρέας Λοβέρδος αναφέρει:



«Για την εμπιστοσύνη και την προτίμηση ευχαριστώ θερμά τους πολίτες που με τίμησαν με την ψήφο τους. Μπράβο στην παράταξη. Συγχαρητήρια σε όλες και όλους όσοι εξελέγησαν. Η πατρίδα έχει ανάγκη από σοβαρή αξιωματική αντιπολίτευση. Συνεχίζουμε δυναμικά για την Ελλάδα, για το ΠΑΣΟΚ».

— Andreas Loverdos (@a_loverdos) May 22, 2023

