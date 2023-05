Πολιτική

Εκλογές: Διερευνητική εντολή στον Τσίπρα - Ο Μητσοτάκης επέστρεψε τηλεφωνικά την πρώτη

Τηλεφωνικά παρέδωσε την διερευνητική εντολή ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην ΠτΔ ο Αλέξης Τσίπρας. Ανοίγει ο δρόμος για εκλογές στις 25 Ιουνίου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέστρεψε τηλεφωνικά την διερευνητική εντολή για τον σχηματισμό κυβέρνησης στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ανοίγοντας και επισήμως τον δρόμο για νέες εκλογές στις 25 Ιουνίου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση «ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου και την ενημέρωσε ότι καταθέτει τη διερευνητική εντολή που έλαβε για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Κατόπιν τούτου, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα δεχθεί αύριο, 23 Μαΐου στις 11:00, τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία Αλέξη Τσίπρα, προκειμένου να του αναθέσει τη δεύτερη διερευνητική εντολή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 παρ. 2 του Συντάγματος».





Επαφές Μητσοτάκη με αρχηγούς για κάλπες στις 25 Ιουνίου

Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε τηλεφωνικά, στο πλαίσιο της διερευνητικής εντολής που έλαβε από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, με τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα, τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα και τον Πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης Κυριάκο Βελόπουλο.

Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι θεωρεί πως δεν υπάρχει προϋπόθεση για σχηματισμό κυβέρνησης από την παρούσα Βουλή κι ότι προτίθεται να επιστρέψει τη διερευνητική εντολή σήμερα το απόγευμα.

Ο Πρωθυπουργός μετέφερε στους πολιτικούς αρχηγούς ότι η κυβέρνηση θα προτείνει την επίσπευση της σύγκλησης και διάλυσης της νέας Βουλής, ώστε να διεξαχθούν βουλευτικές εκλογές στις 25 Ιουνίου.

Στην επικοινωνία που είχε ο Πρωθυπουργός με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, του είπε ότι η Βουλή θα ορκιστεί την Κυριακή 28 Μαΐου και την Δευτέρα 29 Μαΐου θα διαλυθεί.

