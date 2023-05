Life

“Οι Προδότες”: Μάθε το Λεξιλόγιο... πριν την πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 (εικόνες)

Λίγα 24ωρα πριν από την πρεμιέρα στον ΑΝΤ1, μάθετε όσα πρέπει να ξέρετε για το Λεξιλόγιο των Προδοτών, γιατί θα σας… χρειαστεί!

Λίγο πριν η Έπαυλη των Προδοτών ανοίξει τις πύλες της, ρίξτε μια ματιά στο Λεξιλόγιο των Προδοτών.

Μελετήστε την ορολογία, τις έννοιες και τους κανόνες του πρώτου παιχνιδιού στρατηγικής και μυστηρίου, στην ελληνική τηλεόραση, γιατί… θα σας χρειαστεί!

Την Τετάρτη 7 Ιουνίου στις 21:00, «Οι Προδότες» κάνουν πρεμιέρα στον ΑΝΤ1, με παρουσιαστή τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη, και θα μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού, όπως ακριβώς συνέβη σε πάνω από 22 χώρες παγκοσμίως.

«Οι Προδότες», που πρόσφατα απέσπασαν δύο βραβεία BAFTA από την Βρετανική Ακαδημία Κινηματογράφου και Τηλεόρασης έρχονται κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 21:00, για να μας μυήσουν σε έναν κόσμο, όπου Πιστοί και Προδότες συνυπάρχουν, σε έναν κόσμο όπου κανείς δεν είναι αθώος!

ΤΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΔΟΤΩΝ

ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗΣΗ: Οι Προδότες προσκαλούν έναν Πιστό να ενταχθεί στην ομάδα των Προδοτών.

Ο Πιστός, βέβαια, έχει την επιλογή να αρνηθεί αυτή την πρόταση.

ΟΠΛΟΣΤΑΣΙΟ: Σε αυτόν τον χώρο, οι παίκτες μπορούν να κερδίσουν κάποια «όπλα», όπως την Ασπίδα προστασίας και το Στιλέτο.

ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: Είναι ένα μενταγιόν που προστατεύει τον κάτοχό του από τη δολοφονία.

ΣΤΙΛΕΤΟ: Πρόκειται για ένα επιθετικό όπλο, που δίνει διπλή ψήφο στη Στρογγυλή Τράπεζα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ: Εντολή στους Προδότες να επιλέξουν 3 παίκτες. Ένας από τους 3 θα δολοφονηθεί το επόμενο βράδυ.

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: Η αίθουσα όπου συγκεντρώνεται όλη η ομάδα, με σκοπό να ψηφίσει και να διώξει έναν Προδότη από το παιχνίδι.

ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ: Το χαρτί πάνω στο οποίο οι Προδότες γράφουν το όνομα του παίκτη που θέλουν να δολοφονήσουν και το οποίο παραδίδουν στον παρουσιαστή.

ΚΟΝΚΛΑΒΙΟ: Ο χώρος όπου οι Προδότες συναντιούνται κάθε βράδυ και συνωμοτούν, ώστε να δολοφονήσουν ή να στρατολογήσουν Πιστούς.

ΕΚΒΙΑΣΜΟΣ: Όταν στο παιχνίδι έχει απομείνει μόνο ένας Προδότης, αυτός υποχρεούται να εκβιάσει έναν Πιστό για να γίνει Προδότης.

Ο Πιστός έχει δύο επιλογές, να δεχθεί και να γίνει Προδότης ή να αρνηθεί με αποτέλεσμα να δολοφονηθεί.

ΠΡΟΔΟΤΕΣ: Σκοπός τους είναι να επιβιώσουν χωρίς να τους υποψιαστούν οι Πιστοί. Μπορούν να ψηφιστούν στη Στρογγυλή Τράπεζα.

ΠΙΣΤΟΙ: Σκοπός τους είναι να ανακαλύψουν τους Προδότες.

Μπορούν να ψηφιστούν στη Στρογγυλή Τράπεζα, να δολοφονηθούν από τους Προδότες ή μετά από πρόσκληση να γίνουν Προδότες.

ΕΠΑΘΛΟ: Αυξάνεται σε κάθε αποστολή και μπορεί να φτάσει τις 100.000 ευρώ.

«ΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ»: Πρεμιέρα Τετάρτη 7 Ιουνίου στις 21:00 & κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 21:00 με παρουσιαστή τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη.

