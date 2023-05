Κόσμος

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Ανυπομονούμε για την εμβάθυνση των σχέσεων με την Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν την Ελλάδα ως έναν απαραίτητο σύμμαχο και εταίρο στο ΝΑΤΟ», αναφέρει στην τοποθέτησή του το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ



Την ισχυρή υποστήριξη που απολαμβάνουν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις από όλο το πολιτικό σύστημα, τόσο στην Ουάσιγκτον όσο και στην Αθήνα, υπογραμμίζει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ με αφορμή την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου των ελληνικών εκλογών.

Στην απάντηση του ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών συγχαίρει τον ελληνικό λαό, σημειώνοντας ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να προάγουν μαζί με την Ελλάδα τους κοινούς στόχους για την προώθηση της ειρήνης και της ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο, στα Δυτικά Βαλκάνια, στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. «Ανυπομονούμε να συνεχίσουμε να εμβαθύνουμε τη συνεργασία μας με την Ελλάδα, συνεργαζόμενοι με την κυβέρνηση που θα επιλεχθεί από τον ελληνικό λαό», ανέφερε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΑΝΤ1 στις ΗΠΑ, Θανάση Τσίτσα.

Η απάντηση του Εκπροσώπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ:

«Η διμερής σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας έχει ισχυρή υποστήριξη σε όλα τα πολιτικά κόμματα τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στην Ελλάδα, ενισχύθηκε με την πάροδο ετών συνεργασίας μεταξύ πολλαπλών διοικήσεων και κυβερνήσεων και στις δύο χώρες. Συγχαίρουμε τον ελληνικό λαό για την άσκηση του δημοκρατικού του εκλογικού δικαιώματος στη γενέτειρα της δημοκρατίας. Ανυπομονούμε να συνεχίσουμε να εμβαθύνουμε τη συνεργασία μας με την Ελλάδα, συνεργαζόμενοι με την κυβέρνηση που θα επιλεχθεί από τον ελληνικό λαό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν την Ελλάδα ως έναν απαραίτητο σύμμαχο και εταίρο στο ΝΑΤΟ. Μαζί, θα συνεχίσουμε να προάγουμε τους κοινούς μας στόχους για την ειρήνη και την ευημερία στην Ανατολική Μεσόγειο, στα Δυτικά Βαλκάνια, στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, ενωμένοι με κοινές δημοκρατικές δεσμεύσεις».

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο με νεκρούς στη Λεωφόρο Αθηνών

Εκλογές - Σέρρες: Στον ΑΝΤ1 το νιόπαντρο ζευγάρι που έκλεψε την παράσταση (βίντεο)

Γκύζη: Ανατροπή με τη νεκρή γυναίκα