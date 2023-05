Αθλητικά

Τελικός Κυπέλλου: Απαγόρευση μετακίνησης οπαδών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας για τον τελικό της Τετάρτης.

Ανακοίνωση με την οποία επισημοποιεί την απαγόρευση μετακίνησης οπαδών την Τετάρτη στον τελικού Κυπέλλου Ελλάδας εξέδωσε η Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας.

Πιο αναλυτικά:

Ενόψει του τελικού αγώνα ποδοσφαίρου κυπέλλου Ελλάδας, που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 24 Μαΐου 2023 και ώρα 20:30 στο Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου, μεταξύ των ομάδων «ΑΕΚ - ΠΑΟΚ», από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι, με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση των φιλάθλων των δύο ομάδων, για σοβαρούς λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι, λόγω του ότι ο αγώνας θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών με την παρουσία μόνο περιορισμένου αριθμού διαπιστευμένων προσώπων, θα ληφθούν τα ανάλογα αστυνομικά μέτρα στην πόλη για την αποφυγή προσέγγισης του σταδίου από άτομα που δεν διαθέτουν σχετική διαπίστευση.

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές 2023: Ποιο κόμμα πήρε μόνο 1 ψήφο

Εκλογές – Κρήτη: Θρίλερ με δικαστικό αντιπρόσωπο που εξαφανίστηκε μαζί με τα ψηφοδέλτια

Εκλογές: Ποιοι δεν μπήκαν στη Βουλή