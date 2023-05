Υγεία - Περιβάλλον

Γαλλία: άνδρας μαχαίρωσε γυναίκες σε νοσοκομείο - Νεκρή μια νοσοκόμα

Ο άνδρας μπήκε στο νοσοκομείο και επιτέθηκε σε δύο γυναίκες, με μία νοσοκόμα να χάνει τη ζωή της.

Μια νοσηλεύτρια και μια γραμματέας δέχτηκαν επίθεση με μαχαίρι σήμερα μέσα σε νοσοκομείο της Ρεν, στην ανατολική Γαλλία και ο δράστης, ένα άτομο που φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα, έδρασε «χωρίς προφανές κίνητρο», ανακοίνωσαν οι εισαγγελικές αρχές.

Η 37χρονη νοσηλεύτρια νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση και τελικά κατέληξε. Η ζωή της δεύτερης τραυματία, που είναι 56 ετών, δεν κινδυνεύει.

Ο ύποπτος, ένας άνδρας 59 ετών, συνελήφθη αμέσως. «Φαίνεται ότι έδρασε χωρίς κίνητρο και δεν είχε ραντεβού στο νοσοκομείο» ανέφερε η εισαγγελία της πόλης Ρεν. Κρατείται με την κατηγορία της «απόπειρας ανθρωποκτονίας» και φαίνεται ότι «αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα και εδώ και πολλά χρόνια έχει τεθεί υπό ενισχυμένη δικαστική συμπαράσταση», διευκρίνισε ο εισαγγελέας. Είχε κατηγορηθεί και στο παρελθόν για βιαιοπραγία αλλά τον Ιούνιο του 2022 απαλλάχθηκε αφού κρίθηκε ποινικά μη υπεύθυνος.

«Μόλις ενημερώθηκα με μεγάλη θλίψη για τον θάνατο της Καρέν, νοσηλεύτριας 38 ετών η οποία δέχθηκε βίαιη επίθεση χθες στο CHU της Ρενς», έγραψε στο Twitter ο Γάλλος υπουργός Υγείας, Φρανσουά Μπρον, ο οποίος μετέβη χθες Δευτέρα στο νοσοκομείο όπου σημειώθηκε η επίθεση.

