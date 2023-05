Κόσμος

Ρωσία: ανήλικοι έκαψαν ζωντανό 11χρονο

Οι ανήλικοι, κλείδωσαν σε ένα παράπηγμα τον 11χρονο και αφού τον είχαν χτυπήσει τον περιέλουσαν με πετρέλαιο και του έβαλαν φωτιά.

Ένα φρικτό έγκλημα συνέβη στη Ρωσία, όταν ανήλικοι έκαψαν ζωντανό ένα 11χρονο αγόρι σε προάστιο της Μόσχας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της "Mirror", ανήλικοι ηλικίας 13 με 15 ετών, χτύπησαν με ρόπαλα τον ανήλικο και όταν ήταν σχεδόν ημιλυπόθυμος, τον κλείδωσαν σε παράπηγμα και αφού τον περιέλουσαν με πετρέλαιο του έβαλαν φωτιά.

Οι δράστες είναι ηλικίας 13 έως 15 ετών. Την αποτρόπαια πράξη τους φέρεται να κατέγραψε μια ομάδα κοριτσιών, που στη συνέχεια ανέβασε το βίντεο στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσαν μάρτυρες, ο Albert Umbetyarov δέχτηκε επίθεση επειδή τα άλλα παιδιά φθονούσαν την καλύτερη πορεία του στο τζούντο.

Μικρότερα παιδιά, ηλικίας 6-7 ετών που έπαιζαν παραδίπλα είδαν το περιστατικό και κάλεσαν σε βοήθεια. Μάλιστα σύμφωνα με τη Ρωσική αστυνομία, οι θύτες, είχαν καρφώσει την πόρτα.

