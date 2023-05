Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Γερμανία δεν “βλέπει” εξασθένηση του Πούτιν

Η Ρωσία εξακολουθεί πάντα να βρίσκεται σε θέση «να διεξαγάγει πόλεμο μακράς διάρκειας», χάρη ιδίως στους εκατοντάδες χιλιάδες επίστρατους, τονίζει η BND.

Δεκαπέντε μήνες αφότου διέταξε την εισβολή του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία, δεν υπάρχει η παραμικρή ένδειξη εξασθένισης του προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, όπως το βλέπει τουλάχιστον η υπηρεσία πληροφοριών της Γερμανίας.

Δεν είναι διακριτές ρωγμές σε αυτό που ο επικεφαλής της BND, ο Μπρούνο Καλ, χαρακτήρισε χθες Δευτέρα σύστημα του κ. Πούτιν, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην Ομοσπονδιακή Ακαδημία Πολιτικής Ασφαλείας (BAKS) του Βερολίνου.

Η Ρωσία εξακολουθεί πάντα να βρίσκεται σε θέση «να διεξαγάγει πόλεμο μακράς διάρκειας», χάρη ιδίως στους εκατοντάδες χιλιάδες επίστρατους που εντάχθηκαν στις ένοπλες δυνάμεις της, προειδοποίησε ο κ. Καλ, κάτι που αφορά επίσης την παραγωγή όπλων και πυρομαχικών στη χώρα.

Ερωτηθείς πότε ακριβώς η BND γνώριζε πως η Ρωσία θα εξαπέλυε πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας, ο επικεφαλής της είπε πως "περίπου 14 ημέρες πριν από την έναρξη της σύρραξης, διαπιστώναμε φαινόμενα για τα οποία δεν χωρούσε απολύτως καμία άλλη εξήγηση”. Ή Ρωσία προχώρησε στην εισβολή την 24η Φεβρουαρίου 2022.

Ο κ. Καλ απέκρουσε επικρίσεις κατά τις οποίες οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ και της Βρετανίας είχαν προβλέψει την επίθεση νωρίτερα από αυτήν της Γερμανίας, εξηγώντας πως τέτοιες εκτιμήσεις διατυπώνονται έπειτα από αναλύσεις που γίνονται με βάση τις παρατηρήσεις της καθεμιάς.

Η BND από την πλευρά της έδινε την έμφαση στο γεγονός πως την απόφαση για την επίθεση θα τη λάμβανε ο πρόεδρος Πούτιν. Ο ένοικος του Κρεμλίνου αποφάσισε ζυγίζοντας πολλούς παράγοντες, συνόψισε ο κ. Καλ, προσθέτοντας με δόση ειρωνείας πως σε αυτούς μάλλον δεν συμπεριλαμβανόταν το να κάθεται να «μετράει πυραύλους και άρματα μάχης».

