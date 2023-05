Life

“The 2Night Show” - Μαρτάκης: Η νέα “αγάπη”, η σχέση με τον Ρουβά και η συμβουλή του Ψινάκη (βίντεο)

Ο ταλαντούχος τραγουδιστής σε μία αποκαλυπτική συνέντευξη στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Στην παρέα του «The 2Night Show» καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου βρέθηκε, το βράδυ της Δευτέρας, και ο Κώστας Μαρτάκης. Ο ταλαντούχος και εντυπωσιακός τραγουδιστής μίλησε για την πορεία του στη μουσική, τις συνεργασίες, τη νέα του «αγάπη» για το ραδιόφωνο και περιέγραψε τις αλλαγές που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα, σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο.

«Η απαγόρευση ενός τραγουδιστή για τη φωνή του είναι να μη μιλάει και να μη γελάει πολύ αλλά εγώ τα κάνω και τα δύο στο ραδιόφωνο για τέσσερις ώρες. Όλα τα χρόνια ζούσα στα νότια γιατί ήθελα να βλέπω τη θάλασσα λόγω του πατέρα μου που είναι καπετάνιος. Αλλά νιώθω ότι “γειώνομαι” με τα βουνά και για αυτό πήγα να μείνω στο Διόνυσο. Ήταν μια απόφαση που την πήρα μόλις ξεκίνησε ο κορονοϊός και πέρασα την κλεισούρα στο καινούργιο σπίτι. Άλλαξα μέχρι και την είσοδο. Πιάνουν πολύ τα χέρια μου, κάνω όλες τις δουλειές μόνος μου. Τελευταία φορά έξυσα την τραπεζαρία και πέρασα λούστρο για να είναι φρέσκες για το καλοκαίρι» αποκάλυψε και πρόσθεσε ότι σιχαίνεται απίστευτα τις κατσαρίδες όπως και τα ακατάστατα ντουλάπια.

«Έλεγα ότι δεν θέλω να κάνω ποτέ ξανά πρωινό μετά τα “Καλημερούδια”. Πλέον ξυπνάω από τις πέντε! Οπότε δεν λέω πια “ποτέ”. Αγαπώ την τηλεόραση γιατί προέρχομαι από αυτή. Βγήκα από ένα talent show που ήταν στην τηλεόραση. Θα ήθελα να κάνω κάτι που να έχω επαφή με τον κόσμο. Θέλω παιχνίδια, θέλω χαρά!» ανέφερε επίσης.

Ο τραγουδιστής απάντησε και σε σχετική ερώτηση που του έκανε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, τονίζοντας πως η Eurovision για τον ίδιον έχει τελειώσει και θα προτιμούσε να κάνει ντουέτο με την Beyonce.

Ποια συμβουλή τού έδωσε πρόσφατα ο Ηλίας Ψινάκης και ποια είναι η σχέση του με τον Σάκη Ρουβά;

«Ξεκίνησα με τον Σταμάτη Γονίδη και την Δέσποινα Βανδή στην Θεσσαλονίκη στο Μπουμ. Μετά με Βανδή και Μαζωνάκη, με την Νατάσα Θεοδωρίδου, Γιάννη Πλούταρχο, Νίκο Κουρκούλη. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω δουλέψει με τον Σάκη Ρουβά. Τώρα που το σκέφτομαι. Στο ξεκίνημα με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, τον Νίκο Οικονομόπουλο. Έχω τραγουδήσει και με την Άννα Βίσση, αλλά όχι σεζόν σε μαγαζί. Με τον Αντώνη Ρέμο έχουμε κάνει συναυλίες στην Αυστραλία. Με τον Παντελή Παντελίδη, την Πάολα και με την Έλενα Παπαρίζου. Έχω δουλέψει σχεδόν με όλους» τόνισε ο Κώστας Μαρτάκης.

«Δεν έχει τύχει να συνεργαστούμε με τον Σάκη Ρουβά. Έχουμε γνωριστεί κι είμαστε μια χαρά. Δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι. Αυτό γινόταν στην αρχή λόγω της σύνδεσης με τον Ηλία Ψινάκη. Πρόσφατα είχα πάει και στο μαγαζί και χαιρετηθήκαμε. Έχουμε ωραία σχέση. Κάποια στιγμή θα γίνει κι αυτό» συμπλήρωσε ο τραγουδιστής και αναφορικά με τη συμβουλή που του έδωσε ο Ηλίας Ψινάκης ανέφερε: «Ο Ηλίας Ψινάκης μου έχει πει ότι έχω κάνει πολλά πράγματα στο παρελθόν. Και ο κόσμος αν δεν τα υπενθυμίζεις, τα ξεχνάει. Αλλά και εγώ δεν μπορώ να βγαίνω να λέω τι έχω κάνει».





