Φορτηγό έπεσε σε μπάρες ασφαλείας κοντά στον Λευκό Οίκο (βίντεο)

Συναγερμός στις ΗΠΑ. Δρόμοι και πεζοδρόμια έκλεισαν, εκκενώθηκε ξενοδοχείο.

Οδηγός φορτηγού συνελήφθη από την αστυνομία το βράδυ της Δευτέρας αφού το όχημά του προσέκρουσε σε μπάρες ασφαλείας στη βόρεια πλευρά της πλατείας Λαφαγιέτ της Ουάσιγκτον, μερικές δεκάδες μέτρα από τα όρια του Λευκού Οίκου, δήλωσε εκπρόσωπος της υπηρεσίας φύλαξης του αρχηγού του κράτους (Secret Service).

«Δεν υπήρξε κανένας τραυματισμούς μέλους της υπηρεσίας ή του προσωπικού του Λευκού Οίκου και τα αίτια και ο τρόπος που συνέβη η συντριβή ερευνώνται», ανέφερε ο Άντονι Γκουλιέλμι, διευθυντής επικοινωνίας της Secret Service, μέσω Twitter.

Δρόμοι και πεζόδρομοι στην πλατεία αποφασίστηκε να κλείσουν, σύμφωνα με την υπηρεσία φύλαξης του αμερικανού προέδρου και κορυφαίων αμερικανών πολιτικών.

Το ξενοδοχείο Hay Adams, που βρίσκεται ακριβώς απέναντι, εκκενώθηκε, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό Fox 5.

What appears to be a Nazi flag was just pulled from the cab of a U Haul truck that rammed the fence at Lafayette Square in front of the White House.



For @Reuters pic.twitter.com/bOH8NuROG3