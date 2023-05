Αθλητικά

ΝΒΑ: Οι Νάγκετς “σκούπισαν” τους Λέικερς

Ο Νίκολα Γιόκιτς κατέγραψε το όγδοο triple double στα φετινά play off και οδηγεί την ομάδα του Ντένβερ στη διεκδίκηση του παρθενικού της πρωταθλήματος.

Η πρώτη ομάδα των τελικών του ΝΒΑ είναι οι Νάγκετς. Η ομάδα του Ντένβερ νίκησε για δεύτερη φορά τους Λέικερς μέσα στο Λος Άντζελες, με 113-111, και με «σκούπα», δηλαδή 4-0, εξασφάλισε το εισιτήριο για να διεκδικήσει το παρθενικό πρωτάθλημα της ιστορίας της.

Οι Νάγκετς βρέθηκαν στο -15 στο πρώτο ημίχρονο, διάστημα στο οποίο ο Λεμπρόν Τζέιμς πέτυχε 31 από τους 40 πόντους του στο παιχνίδι. Στο τρίτο δωδεκάλεπτο, ωστόσο, η ομάδα του Μάικ Μαλόουν ήταν καταιγιστική και με επί μέρους 36-16 πέρασε σε θέση οδηγού. Ο «βασιλιάς» είχε δύο αποτυχημένες προσπάθειες στα τελευταία δευτερόλεπτα για να ισοφαρίσει, με τον Άαρον Γκόρντον να τον κόβει στη δεύτερη και να ολοκληρώνει άδοξα τη σεζόν για τους «βασιλιάδες».

Ο Νίκολα Γιόκιτς είχε 30 πόντους, 14 ριμπάουντ και 13 ασίστ καταγράφοντας το όγδοο τριπλ-νταμπλ του στα φετινά playoffs, επίδοση που αποτελεί ρεκόρ αφού κατέρριψε εκείνη του Γουίλτ Τσάμπερλεϊν από το 1967. Ο Τζαμάλ Μάρεϊ πρόσθεσε 25 πόντους για το Ντένβερ, που περιμένει πλέον τον αντίπαλό του από το ζευγάρι Χιτ-Σέλτικς (3-0). Αν περάσει η ομάδα του Μαϊάμι, το Ντένβερ θα έχει πλεονέκτημα έδρας, ενώ αν κάνει την ανατροπή η Βοστώνη, οι Νάγκετς θα έχουν μειονέκτημα.

Πλην του Λεμπρόν, που είχε 40 πόντους, 10 ριμπάουντ και 9 ασίστ, ο Άντονι Ντέιβις μέτρησε 21 πόντους, 14 ριμπάουντ και 3 τάπες, ενώ 17 πόντους πρόσθεσε ο Όστιν Ριβς για τους Λέικερς, που χρησιμοποίησαν μόλις οκτώ παίκτες. Έναν λιγότερο χρησιμοποίησε για τους Νάγκετς ο Μάικ Μαλόουν, που πήρε και 22 πόντους από τον Άαρον Γκόρντον, αλλά και 15 πόντους με 10 ριμπάουντ από τον Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ.

Δωδεκάλεπτα: 34-28, 73-58, 89-94, 111-113

Πηγή: sport-fm.gr

