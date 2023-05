Οικονομία

Επενδυτική βαθμίδα: Οι εκτιμήσεις αναλυτών μετά το εκλογικό αποτέλεσμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρεται από στελέχη της αγοράς για το χρονικό περιθώριο ανάκτησης της επενδυτικής βαθμίδας.

H ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας θα κλείσει και συμβολικά τον κύκλο της κρίσης χρέους, έπειτα από σχεδόν 13 χρόνια και θα δώσει το έναυσμα να ξεκινήσει ένας νέος «ενάρετος» οικονομικός κύκλος για την Ελλάδα, σύμφωνα με την «Ημερησία». Μετά από δώδεκα αναβαθμίσεις η χώρα βρίσκεται ένα σκαλοπάτι πριν από την επενδυτική βαθμίδα από 3 οίκους.

Το αποτέλεσμα των εκλογών σύμφωνα με αναλυτές φέρνει πιο κοντά μια αναβάθμιση της οικονομίας, ακόμα και στις 9 Ιουνίου που είναι το επόμενο ραντεβού της ελληνικής οικονομίας, με τον οίκο Fitch ο οποίος θα δημοσιεύει την ετυμηγορία του λίγο πριν από τις δεύτερες εκλογές στη χώρα. Επόμενο κρίσιμο ραντεβού στην περίπτωση που δεν δώσει η Fitch την βαθμίδα έχει προγραμματιστεί στις 8 Σεπτεμβρίου από την DBRS, όταν η νέα κυβέρνηση θα έχει προχωρήσει στις προγραμματικές της δηλώσεις.

Στις 20 Οκτωβρίου θα γίνει η δεύτερη αξιολόγηση από τον οίκο Standad & Poor’s ενώ το 2023 ολοκληρώνεται με την αξιολόγηση από τον οίκο Fitch στις 2 Δεκεμβρίου.

Πριν από το εντυπωσιακό εκλογικό αποτέλεσμα της Κυριακής διεθνείς αναλυτές εκτιμούσαν ως πιθανότερες ημερομηνίες για την αναβάθμιση της Ελλάδας στο BBB-, δηλαδή στην επενδυτική βαθμίδα την 20η Οκτωβρίου. Η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας θα έχει πολλαπλασιαστική θετική επίδραση για την οικονομία και τις επενδύσεις.

Εκτός από την υποχώρηση που εκτιμάται ότι θα υπάρξει στις αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων, ενισχύει το κύρος της ελληνικής οικονομίας καθώς θα σημάνει το τέλος μιας δύσκολης περιόδου για τη χώρα εν μέσω τριών μνημονίων και μιας 4ετίας σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας.

Ταυτόχρονα θα σηματοδοτήσει στους διεθνείς επενδυτές, είτε ενδιαφέρονται για έμμεσες επενδύσεις (μετοχές, ομόλογα), ή και για άμεσες επενδύσεις, ότι η Ελλάδα είναι πλέον ένας αξιόπιστος και ασφαλής επενδυτικός προορισμός, διευκολύνοντας την αύξηση των εισροών επενδυτικών κεφαλαίων, που είναι πολύτιμα στην προσπάθεια της χώρας στον δρόμο προς την ανάπτυξη και την επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων.





Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία Καραϊβάζ: νέα καρέ από την κίνηση των κατηγορουμένων (εικόνες)

Καισαριανή: Κυκλοφοριακό χάος από έκρηξη σε υποσταθμό της ΔΕΗ

“The 2Night Show” - Ιεροκλής Μιχαηλίδης: Μόνο ναρκωτικά δεν έχω δοκιμάσει (βίντεο)