Life

Βίβιαν Γουέστγουντ: Σε έκθεση οι διάσημοι κορσέδες της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η διάσημη κληρονομιά των κορσέδων της μοναδικής καλλιτέχνιδας εκτέθηκε στο Λονδίνο.

Η διάσημη κληρονομιά των κορσέδων της Βίβιεν Γουέστγουντ βρέθηκε στο επίκεντρο έκθεσης με τίτλο «Vivienne Westwood Corsets - 1987 to Present Day».

Η έκθεση φιλοξενήθηκε στο εμβληματικό κατάστημα Mayfair του brand και διοργανώθηκε στο πλαίσιο της Εβδομάδας Χειροτεχνίας του Λονδίνου.

Αρχίζοντας στα τέλη της δεκαετίας του 1980, η Βίβιεν Γουέστγουντ επανέφερε τους κορσέδες στη συλλογή της «Harris Tweed» για το Φθινόπωρο/Χειμώνα του 1987, κομβική στιγμή στη λαμπρή καριέρα της.

Η έκθεση ανέδειξε το ταξίδι αναμόρφωσης του ιστορικά περιοριστικού ενδύματος σε σύμβολο ενδυνάμωσης.

Το αμάνικο μπουστάκι, εμπνευσμένο από τη μόδα του 18ου αιώνα, αψήφησε τις συμβάσεις ανυψώνοντας τους κορσέδες από εσώρουχα σε εξωτερικά ενδύματα.

Στην έκθεση παρουσιάστηκε μια σειρά από κορσέδες που σχεδίασαν η αείμνηστη σχεδιάστρια μόδας και ο σύζυγός της, Αντρέας Κροντχάλερ, ο οποίος ανέλαβε επικεφαλής δημιουργικού της συλλογής «Gold Label» του brand το 2016. Η συλλογή είναι διαθέσιμη και στο online κατάστημα του brand.

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές - Μητσοτάκης: Αν οι πολίτες επιθυμούν να επιστρέψω στο Μαξίμου, πρέπει να με ξαναψηφίσουν

Μουζουράκης - Κοζάρη: Ο γάμος, το παθιασμένο φιλί και ο χορός (βίντεο)

Ρέθυμνο: Καταγγελία 14χρονης για βιασμό από πατέρα φίλου της