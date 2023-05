Κοινωνία

Χαϊδάρι: Παραδόθηκε η νέα πεζογέφυρα (εικόνες)

Στη διάθεση του κοινού είναι η πεζογέφυρα του Χαϊδαρίου πλέον. Πότε αναμένεται η νέα.

Ακόμη μια σύγχρονη πεζογέφυρα, η τέταρτη από τις συνολικά πέντε που κατασκευάζονται με χρηματοδότηση της Περιφέρειας σε δήμους της Αττικής, παραδόθηκε προς χρήση στους πολίτες στο Χαϊδάρι.

Πρόκειται για την πεζογέφυρα επί της Λεωφόρου Αθηνών (Λ. Αθηνών και Κυπρίων Αγωνιστών), τα εγκαίνια της οποίας πραγματοποίησε ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης και ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γ. Καραγιάννης.

Στην τελετή παραβρέθηκαν επίσης, οι υπ. βουλευτές ΝΔ στον Δυτικό Τομέα Αθηνών Δ. Καλογερόπουλος και Γ. Λοβέρδος, ο αντιπεριφερειάρχης Δ. Τομέα Αθηνών Α. Λεωτσάκος, ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου Ευ. Ντηνιακός, ο εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος με αρμοδιότητες της Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών Αθ. Κατσιγιάννης, ο εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Αθ. Βαθιώτης, ο σύμβουλος οδικής ασφάλειας της Περιφέρειας Κ. Λογοθέτης, ο Γενικός Γραμματέας δήμου Περιστερίου και υποψήφιος με τον συνδυασμό «Νέα αρχή» Β. Λώλος, οι Αντιδήμαρχοι Π. Ζεβόλης και Κ. Χρονοπούλου και ο υποψήφιος δήμαρχος Χαϊδαρίου Απ. Θεοφίλης, στελέχη του Υπουργείου Υποδομών και της Περιφέρειας, αλλά και πλήθος πολιτών.

Η νέα πεζογέφυρα είναι η τέταρτη που ολοκληρώνεται από τις συνολικά πέντε που κατασκευάζονται σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής, μέσω του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 με κόστος κατασκευής περίπου 1 εκ. ευρώ η καθεμία. Ήδη έχουν παραδοθεί σε χρήση οι πεζογέφυρες σε Άλιμο, Παλαιό Φάληρο και Αγία Παρασκευή.

Επίσης, η συγκεκριμένη είναι η πρώτη από τις δύο πεζογέφυρες που κατασκευάζονται στη Λεωφόρο Αθηνών, στο Χαϊδάρι, ενώ υπολογίζεται ότι εντός του καλοκαιριού θα παραδοθεί και η δεύτερη, η οποία θα κατασκευαστεί στο Παλατάκι Χαϊδαρίου.

Υπενθυμίζεται ότι, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει αναλάβει τη δημοπράτηση και εκτέλεση των πεζογεφυρών σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Αττικής.

Οι πεζογέφυρες στα βασικά τους χαρακτηριστικά, είναι τοξωτές, φωτιζόμενες για τη μέγιστη ασφάλεια των χρηστών, ενώ διαθέτουν ανελκυστήρες ώστε να είναι προσβάσιμες από όλους.

Στον χαιρετισμό του ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης έκανε λόγο για ένα σημαντικό έργο που θα ενισχύσει την οδική ασφάλεια και θα διευκολύνει τη μετακίνηση των πεζών, σε μια λεωφόρο κυκλοφοριακά επιβαρυμένη, ενώ επισήμανε την προτεραιότητα που δίνει η διοίκηση της Περιφέρειας για τον εκσυγχρονισμό της ασφάλειας του οδικού δικτύου της Αττικής, γεγονός που αποτυπώνεται και στο νέο ΠΕΠ Αττικής 2021-2027, όπου ο συνολικός προϋπολογισμός των παρεμβάσεων οδικής ασφάλειας ξεπερνά τα 50 εκ. ευρώ.

«Με το έργο μας, προχωράμε με σταθερά βήματα στη δημιουργία ενός σύγχρονου, λειτουργικού και ασφαλούς οδικού δικτύου – μια βασική μας προτεραιότητα από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε τη διοίκηση. Σε αυτή την κατεύθυνση μοχλεύουμε κάθε διαθέσιμο πόρο για να αναβαθμίσουμε το οδικό δίκτυο που ανήκει στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας. Έτσι, σήμερα παραδίδουμε την τέταρτη από τις πέντε πεζογέφυρες που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια, οι οποίες εντάσσονται στον ευρύτερο προγραμματισμό έργων που υλοποιούμε και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, δεκάδες χιλιομέτρων νέων ασφαλτοστρώσεων, διαγραμμίσεων και διευθέτησης νησίδων, έξυπνες διαβάσεις -φιλικές σε άτομα με προβλήματα κινητικότητας και όρασης- εξωραϊσμό υπόγειων διαβάσεων πεζών σε κεντρικές λεωφόρους, και νέους φωτεινούς σηματοδότες.

Θέλω να ευχαριστήσω για την συνεργασία, την ηγεσία του Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών και τα στελέχη του, τον δήμαρχο Χαϊδαρίου Β. Ντηνιακό, τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και όλους τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες που στήριξαν την περάτωση και αυτού του έργου. Να αναφέρω επίσης ότι και στο νέο ΕΣΠΑ , έχουμε εντάξει την κατασκευή επιπλέον πέντε πεζογεφυρών σε διάφορα σημεία της Αττικής μας. Συνεχίζουμε το έργο μας για την αλλαγή της εικόνας της Αττικής μας και του οδικού δικτύου τους προς όφελος των πολιτών, της ασφάλειας και την προώθηση της αστικής βιώσιμης κινητικότητας», τόνισε ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Μεταφορών και Υποδομών Γ. Καραγιάννης επισήμανε τα εξής:

«Είναι μία σημαντική ημέρα για την περιοχή του Χαϊδαρίου και ευρύτερα για τη Δυτική Αττική γιατί η πεζογέφυρα έχει τεράστια αξία για τους κατοίκους και την καθημερινότητά τους. Είναι σημαντικό να νιώσουν ότι η Πολιτεία, η Κυβέρνηση είναι δίπλα τους και φροντίζει να μπορούν να διασχίζουν τη Λεωφόρο Αθηνών με ασφάλεια. Επιπλέον, εξασφαλίσαμε προσβασιμότητα με ανελκυστήρες για να μπορούν να χρησιμοποιούν την πεζογέφυρα ΑΜΕΑ, γονείς με καροτσάκια και υπερήλικες, κάτι που αποτελεί αυτονόητα υποχρέωση και καθήκον μας. Μάλιστα, στο τέλος του καλοκαιριού θα παραδώσουμε και τη δεύτερη πεζογέφυρα στο Παλατάκι και έτσι θα ολοκληρωθεί ένα συνολικό έργο 5 πεζογεφυρών σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Και παρόλο που ο συνολικός προϋπολογισμός είναι μικρός σε σχέση με τα έργα που υλοποιούμε στο Υπουργείο Υποδομών, έχει πολύ μεγάλη αξία γιατί τέτοια έργα αναβαθμίζουν τις γειτονιές και αυτή η περιοχή της Αττικής τα χρειάζεται. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σχεδιάζει και υλοποιεί έργα άνω των 6 δισ. στην Αττική. Όλο αυτό το διάστημα δουλέψαμε πολύ στενά και με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και δείξαμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την Δυτική Αττική. Δεν μπορώ να μην αναφέρω την πολύ στενή και αγαστή συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια με την Περιφέρεια Αττικής και συνολικά την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Σε κάθε περίπτωση αυτό το έργο που κάνουμε συνολικά στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών πρέπει να συνεχιστεί γιατί τα έργα υποδομής, ανήκουν σε όλους τους πολίτες και αποτελούν πραγματική επένδυση στο μέλλον, ειδικά της νέα γενιάς».

Παράλληλα, ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου Ευαγγ. Ντηνιακός, ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη Αττικής για την χρηματοδότηση ενός σημαντικού έργου για την περιοχή που διασφαλίζει την απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση των πεζών, αναφέροντας πως σύντομα θα είναι έτοιμος και ο περιβάλλοντας χώρος της πεζογέφυρας, ώστε να αναβαθμιστεί και αισθητικά αλλά να διευκολυνθεί και η επισκεψιμότητα στην περιοχή δεξιά και αριστερά επί της Λεωφόρου Αθηνών.

