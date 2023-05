Life

Εκλογές - Ρώμας: το “φαινόμενο” ΣΥΡΙΖΑ και το... χαμόγελο του Τσίπρα (βίντεο)

Ο Χάρης Ρώμας σχολίασε στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1 τα εκλογικά αποτελέσματα.

Το πρωί της Τρίτης, ο Αλέξης Τσίπρας, δεν παρέλαβε την διερευνητική εντολή και όσα δήλωσε στην κάμερα, αλλά και το ότι δεν ήταν χαμογελαστός όπως συνηθίζει σχολιάστηκε από την εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1.

Στην εκπομπή του ΑΝΤ1, μίλησε για τα αποτελέσματα των εκλογών αλλά και την συντριπτική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ ο Χάρης Ρώμας, αντιπεριφερειάρχης Αττικής, αρμόδιος για τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό.

Αρχικά, όπως ανέφερε, "Το φαινόμενο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται σαν να ξεφουσκώνει, η όλη αυτή ιστορία της τότε υπεροχής ΣΥΡΙΖΑ, μοιάζει να είναι σαν ένα πυροτέχνημα"

Είναι πιθανόν όπως εκτίμησε, στις επόμενες εκλογές της 25ης Ιουνίου να δούμε το ΠΑΣΟΚ να ανεβαίνει και πρόσθεσε ότι θεωρεί το ΠΑΣΟΚ ένα ιστορικό κόμμα, που όταν χρειάστηκε "έβαλε πλάτες" για να παραμείνει η Ελλάδα στην σταθερότητα του ευρώ.

Ακόμη προσέθεσε ο Χάρης Ρώμας "Έχω φίλους στον ΣΥΡΙΖΑ που δεν εκλέχθηκαν και έχω δεσμούς, όμως δίκαια θα ήθελα να πω ότι δεν είναι σωστό να λέμε “μονόμπαντα” ότι τιμωρήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί επιβραβεύτηκε και όλη η προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας."

Τέλος σχολίασε από πλευράς του τον Αλέξη Τσίπρα και το ότι δεν ήταν χαμογελαστό σήμερα λέγοντας: "Δεν θα μου κάνει εντύπωση αν συνεχίσει να συρρικνώνεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Το χαμόγελο του Τσίπρα, “‘επαυσε” γιατί μετά από μία πανωλεθρία, θα κινδύνευε να χαρακτηριστεί “χαζοχαρούμενος”.