“Ζήσε Αλλιώς” με την Σοφία Αλιμπέρτη: τα θέματα της Τρίτης (βίντεο)

Η Σοφία Αλιμπέρτη, ο Κωνσταντίνος Δέδες και ο Κωνσταντίνος Ξένος, μας προσκαλούν και μας βοηθούν να μάθουμε να ζούμε καλύτερα. Πάρτε μία "γεύση" από το σημερινό επεισόδιο.

Η Σοφία Αλιμπέρτη, ο Κωνσταντίνος Δέδες και ο Κωνσταντίνος Ξένος, μας προσκαλούν και μας βοηθούν να μάθουμε να ζούμε καλύτερα.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ, ΣΤΙΣ 16:00

Η εγκυμοσύνη μετά τα 40 εγκυμονεί κινδύνους; Ο Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας & Εμβρυομητρικής Ιατρικής Γεώργιος Φαρμακίδης, μας ενημερώνει για όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε, ενώ η αγαπημένη ηθοποιός Μαριάννα Τουμασάτου, που φέτος πρωταγωνιστεί στην κωμική σειρά του ΑΝΤ1 «Ποιος Παπαδόπουλος;», μοιράζεται μαζί μας την εμπειρία της δικής της εγκυμοσύνης, έχοντας περάσει την ηλικία των 40.

Δείτε ένα απόσπασμα από τη σημερινή συνέντευξη της Μαριάννας Τουμασάτου στο ΖΗΣΕ ΑΛΛΙΩΣ

Να αντικαταστήσουμε τη ζάχαρη με γλυκαντικές ουσίες; Ο Κωνσταντίνος Ξένος εξηγεί πόσο καλά είναι τα υποκατάστατα ζάχαρης για τον οργανισμό μας.

Οι 10 πιο διάσημοι μύθοι για την περιποίηση προσώπου. Η skin expert Αγγελική Αργύρη τους καταρρίπτει και μας δίνει πολύτιμες συμβουλές.

Η Ιωάννα Τσιλίκα ανοίγει την καρδιά της στην Ιωάννα Παλιοσπύρου και εξηγεί πώς, ενώ οι γιατροί της είπαν ότι δεν θα κουνήσει ποτέ ξανά τα άκρα της, εκείνη κατάφερε να απολαμβάνει κάθε στιγμή της καθημερινότητάς της, χωρίς το αμαξίδιο να αποτελεί εμπόδιο.

