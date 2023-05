Life

Μπρους Γουίλις: Η συγκινητική κίνηση της κόρης του για τη “μάχη” του με την άνοια

Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις, Έμα Χέμινγκ αποκάλυψε τνη «πιο αγαπησιάρικη και συγκινητική κίνηση» που έκανε η 9χρονη κόρη τους για τον αγαπημένο ηθοποιό.

Σημειώνεται ότι ο πρωταγωνιστής του «Πολύ σκληρός για να πεθάνει» λαμβάνει απεριόριστη αγάπη και υποστήριξη από τα αγαπημένα του πρόσωπα στη μάχη που δίνει με την μετωποκροταφική άνοια μετά από μια αρχική διάγνωση αφασίας όπως αναφέρει το People.

«Πρέπει λοιπόν να σας πω αυτή την ιστορία και θα προσπαθήσω να το κάνω χωρίς να κλάψω. Γιατί όταν η Έβελιν μου είπε αυτή την ιστορία, έμεινα άφωνη», είπε η Χέμινγκ Γουίλις σε βίντεο που μοιράστηκε στο Instagram. Αποκάλυψε ότι η κόρη τους κατά τη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου της στο σχολείο έμαθε ότι οι άνθρωποι με άνοια «μπορούν να πάθουν σοβαρού βαθμού αφυδάτωση».

«Και είναι πραγματικά το παιδί του πατέρα της, επειδή αυτοί οι δύο αγαπούν κάποια τυχαία γεγονότα. Γι' αυτό της είπα: «Έβελιν, θα φροντίζουμε πάντα ο μπαμπάς να έχει ένα μπουκάλι νερό στο χέρι. Σ' ευχαριστώ που με ενημέρωσες. Αλλά αυτό που είναι το πιο τρυφερό και συμπονετικό πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι να είσαι περίεργη και να ενημερώνεσαι για την ασθένεια του μπαμπά σου»», ανέφερε η Χέμινγκ.

Η βρετανίδα ηθοποιός και μοντέλο σε ένα άλλο βίντεο απηύθυνε ένα μήνυμα προς τους φροντιστές όσων νοσούν, λέγοντας ότι είναι σημαντικό να «εκπαιδευτούμε για την ασθένεια των αγαπημένων μας προσώπων, ώστε να μπορούμε να τους υποστηρίξουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

