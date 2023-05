Αθλητικά

Ρολάν Γκαρός: Η Παπαμιχαήλ αποκλείστηκε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αποκλεισμός από τα προκριματικά για την Ελληνίδα τενίστρια στο Ρολάντ Γκαρός.

Την ήττα με 6-2, 6-2 γνώρισε η Δέσποινα Παπαμιχαήλ από την Γιαπωνέζα Μογιούκα Ουτσιτζίμα, στον 1ο προκριματικό γύρο του Ρολάν Γκαρός.

Η 30χρονη Ελληνίδα τενίστρια δεν κατάφερε να προβάλλει ιδιαίτερη αντίσταση στην αντίπαλό της (Νο 145 στην παγκόσμια κατάταξη) και ολοκλήρωσε πρόωρα την προσπάθειά της να περάσει στο κυρίως ταμπλό του γαλλικού γκραν σλαμ.

Υπενθυμίζεται ότι στον 2ο γύρο των προκριματικών έχει περάσει από χθες (22/5) η Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου, η οποία θα αντιμετωπίσει μία άλλη τενίστρια από την Ιαπωνία, τη Νάο Χιμπίνο.

Ειδήσεις σήμερα:

Πύραυλος “Tayfun”: Η Τουρκία προχώρησε σε δεύτερη δοκιμαστική εκτόξευση

Καισαριανή: Κυκλοφοριακό χάος από έκρηξη σε υποσταθμό της ΔΕΗ

Βαρβάκειος: Πτώμα γυναίκας απέναντι από την αγορά