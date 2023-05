Κοινωνία

Revenge Porn: σύλληψη 35χρονου που έστειλε γυμνές φωτογραφίες της ανήλικης συντρόφου του

Στα χέρια των αρχών βρίσκεται ένας άνδρας που διέρρευσε φωτογραφίες ανήλικης με την οποία διατηρούσε δεσμό.

Ένα ακόμη περιστατικό εκδικητικής πορνογραφίας έρχεται στο φως της δημοσιότητας, με έναν 35χρονο να βρίσκεται στα χέρια των αρχών.

Πιο συγκεκριμένα, χειροπέδες σε έναν 35χρονο που εκδικήθηκε μια 17χρονη με την οποία την οποία διατηρούσε ερωτική σχέση, πέρασαν στελέχη του τμήματος ασφαλείας Σαρωνικού.

Σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, καθώς όπως διαπίστωσαν οι αστυνομικοί, όταν η ανήλικη του ζήτησε να χωρίσουν, εκείνος για να την εκδικηθεί, έστειλε σε έναν φίλο του, γυμνές φωτογραφίες της.

Σε βάρος του ασκήθηκαν διώξεις για βιασμό, εκδικητική πορνογραφία, απειλή, εξύβριση, σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας.

Παράλληλα οι αστυνομικοί κατάσχεσαν 2 ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ένα σκληρό δίσκο, usb stick και 2 κινητά που είχε στην κατοχή του ο 35χρονος.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Συνελήφθη, πρωινές ώρες χθες (22-5-2023), από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Σαρωνικού της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 35χρονος ημεδαπός που αναζητούνταν με ένταλμα σύλληψης για βιασμό, εκδικητική πορνογραφία, απειλή, εξύβριση, σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας.

Ειδικότερα, ο 35χρονος αφού απέκτησε επαφή με ανήλικη προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της και όταν εκείνη θέλησε να τερματίσει τις επαφές τους, ο κατηγορούμενος απέστειλε διαδικτυακά σε τρίτο άτομο φωτογραφικό υλικό που απεικονιζόταν η ανήλικη για λόγους εκδίκησης.

Σε επακόλουθη έρευνα σε οικίες του συλληφθέντα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 2 ηλεκτρονικοί υπολογιστές,

• σκληρός δίσκος,

• συσκευή αποθήκευσης δεδομένων (usb) και

• 2 κινητά τηλέφωνα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

