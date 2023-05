Πολιτική

Εκλογές - Διερευνητική εντολή: Ο Ανδρουλάκης την επέστρεψε άμεσα

Το κατώφλι του Προεδρικού Μεγάρου πέρασε στις 18:30 ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, για να παραλάβει τυπικά την τρίτη διερευνητική εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, την οποία όμως δεν μπορεί να εκμεταλλευθεί βάσει των πολιτικών συσχετισμών.

Στις 18:30 έφτασε στο Προεδρικό Μέγαρο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης για να παραλάβει τη διερευνητική εντολή από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Με την παρουσία ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας έκλεισε ο κύκλος των διερευνητικών εντολών προς τα κόμματα, χωρίς, όπως αναμένονταν, να προκύψει κυβερνητική λύση ή έστω προσπάθεια κυβερνητικής λύσης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουάκης, τρίτος στη σειρά πολιτικός αρχηγός, επέστρεψε την διερευνητική εντολή που έλαβε, σύνφωνα με το Σύνταγμα,. στην κυρία Σακελλαροπούλου αμέσως, χωρίς να κάνει χρήση, άλλωστε αυτό είχε αφήσει να εννοηθεί από πολύ νωρίς, πριν καν φτάσει στο Προεδρικό Μέγαρο.

"Επιστρέφω την εντολή που έλαβα, καθώς δεν υπάρχουν περιθώρια για κυβερνητικές συγκλίσεις στη βάση προγραμματικών συνεννοήσεων" τόνισε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ στη σύντομη συζήτηση του με την κυρία Σακελλαροπούλου κλείνοντας με αυτό τον τρόπο τη διαδικασία των διερευνητικών εντολών και ανοίγοντας διάπλατα το δρόμο για τη διεξαγωγή εκλογών στις 25 Ιουνίου.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επέστρεψε τη διερευνητική εντολή στην Κατερίνα Σακελλαροπούλου, το απόγευμα της Δευτέρας.

Έτσι, επισπεύδονται οι θεσμικές διαδικασίες και, πλέον, αναμένεται να εκδοθεί διορθωτικό προεδρικό διάταγμα, το οποίο θα ορίζει ότι η νέα Βουλή που ανέδειξαν οι κάλπες της 21ης Μαΐου θα συγκληθεί το απόγευμα της Κυριακής 28 Μαΐου.

Νωρίτερα το μεσημέρι της Τρίτης ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας βρέθηκε στο προεδρικό μέγαρο προκειμένου να λάβει και να επιστρέψει αμέσως την δεύτερη διερευνητική εντολή σχηματισμού κυβέρνησης.

