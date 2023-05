Τεχνολογία - Επιστήμη

Πάτρα: Σεισμός έγινε αισθητός σε Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία

Αισθητή σε πολλές περιοχές εκατέρωθεν του Πατραϊκού Κόλπου έγινε η δόνηση, πυο καταγράφηκε νωρίς το βράδυ της Τρίτης.

Σεισμική δόνηση έγινε αισθητή περίπου στις 20:17 της Τρίτης, στην Πάτρα, στην Ναύπακτο και σε άλλες περιοχές της Αχαΐας και της Αιτωλοακαρνανίας.

Σύμφωνα με την μέτρηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός είχε μέγεθος 3,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή, σε απόσταση 7 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά του Μαραθιά Φωκίδας.

Το εστιακό βάθος του σιεσμού εκτιμήθηκε στα 15,3 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με την μέτρηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου, η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 3,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο ήταν 21 χιλιόμετρα βορειοανατολικά από την Πάτρα.