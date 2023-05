Πολιτισμός

“1923 - 2023, 100 χρόνια αδούλωτη Καισαριανή” μέσα απ;o ένα μουσικό και θεατρικό οδοιπορικό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μια σπουδαία διαδρομή στην ιστορία για να πάρουν οι νέες γενιές φόρα για το μέλλον του τόπου και την συνέχιση της ιστορίας των ανθρώπων του.

1923 - 2023. 100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ......ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ..

Ο Μικρασιατικός Σύλλογος Καισαριανής στην επέτειο των 100 χρόνων από την ίδρυση της πόλης επιχειρεί μια βουτιά στο παρελθόν και μια ματιά στο μέλλον αυτής της προσφυγικής συνοικίας.

Με αγάπη και συγκίνηση θα παρουσιάσει στις 25 Μαϊου 2023, στις 20.30 στο χώρο του Σκοπευτηρίου Καισαριανής, πίσω από το Μουσείο της Εαμικής Εθνικής Αντίστασης, ένα μουσικό-θεατρικό-χορευτικό οδοιπορικό στην ιστορία της Καισαριανής για τα 100 χρόνια (25 Μαϊου 1923 – 25 Μαϊου 2023).

"Η 25ηΜαϊου 1923 καταγράφεται στο ημερολόγιο του Παναγιώτη Σταμπούλου ως η πρώτη μέρα της Καισαριανής. Σκοπός να μάθουμε για τον τόπο μας, το σπίτι μας, για την οικογένεια μας. Να αναζητήσουμε την ιστορία της δικής μας πόλης, της Καισαριανής. Ο ξεριζωμός, η προσφυγιά, η εγκατάσταση, ο μεσοπόλεμος, το 40, η Κατοχή, η Αντίσταση, το κίνημα του Δεκέμβρη, τα πρώτα βασανιστικά μεταπολεμικά χρόνια, η δικτατορία της 21ης Απρίλη, η αποκατάσταση της Δημοκρατίας αποτελούν βιώματα των ανθρώπων της ιστορικής αυτής πόλης". τονίζουν οι διοργανωτές της εκδήλωσης.

Τα κείμενα προέρχονται από το βιβλίο του Σπύρου Τζόκα «ΚΑΠΟΤΕ ΣΤΗΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ» και του Γιάννη Τσιαντή «ΧΑΡΑΜΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ».

Τη σύνθεση των κειμένων και τη σκηνοθεσία της παράστασης υπογράφει η Αγγελική Κασόλα.

Στο ρόλο της Καισαριανής η Ειρήνη Μελά.

Συμμετέχουν: Βαγγέλης Κορακάκης, Βιβή Βουτσελά, Τάκης Κωνσταντακόπουλος, Κατερίνα Κατσίγιαννη, Γιώργος Αλτής

Στην παράσταση παίρνουν μέρος ως «κάτοικοι της Καισαριανής» τα τμήματα Χορωδίας, χορευτικού και θεάτρου του Μικρασιατικού συλλόγου Καισαριανής, σε ένα συλλογικό εγχείρημα «Θεάτρου στην Κοινότητα». Ιδιαίτερη συμβολή στο συντονισμό του θεατρικού τμήματος η Γιώτα Ευσταθίου.Τη χορωδία προετοίμασε η Βιβή Βουτσελά, τους χορευτές ο Γιάννης Γκούλτας και το μουσικό συντονισμό είχε ο Γιάννης Τσιαντής.

"Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος έλεγε ότι αν ήταν να έρθει ένα κακό ριζικό και χαθούν όλα του τα τραγούδια από προσώπου γης, θα ήθελε να μείνει μόνο ένα, το Σαββατόβραδο στην Καισαριανή. Αυτό γιατί έχει αυτό το τετράστιχο που λέει: Το απομεσήμερο έμοιαζε να στέκει/ σαν αμάξι γέρικο στην ανηφοριά/ κάθε απομεσήμερο στο παλιό μας στέκι/ πίσω απ’ το μαγέρικο του Ντελή βοριά». Τέτοια μαγεία είχαν τα κουτούκια στη συνοικία αυτή......και τέτοια μαγεία είχε και αυτό το τραγούδι. Αυτό το τραγούδι που θα ακουστεί και στην παράσταση. Είμαστε βέβαιοι ότι οι καισαριανιώτισσες και οι καισαριανιώτες, αλλά και όσοι αγαπούν την ιστορική αυτή πόλη θα αγκαλιάσουν την εκδήλωση", αναφέρουν οι διοργανωτές.

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές: Σύσκεψη πολιτικών αρχηγών την Τετάρτη

Revenge Porn: σύλληψη 35χρονου που έστειλε γυμνές φωτογραφίες της ανήλικης συντρόφου του

Τουρκία: o Ερντογάν, το νερό και ο φόβος ότι θα τον δηλητηριάσουν (βίντεο)