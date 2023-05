Υγεία - Περιβάλλον

HHG: Eργαζόμενοι καθάρισαν εθελοντικά την παραλία του Σχινιά (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνολικά 75 εθελοντές, εργαζόμενοι του Ομίλου HHG, καθάρισαν την παραλία του Σχινιά.

Ο Όμιλος Hellenic Healthcare (HHG), με τη συμμετοχή 75 εργαζομένων των εταιρειών του Ομίλου, σε συνεργασία με τον φορέα “project PARALIES”, ανέλαβε τον καθαρισμό του τελευταίου τμήματος της παραλίας του Σχινιά, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στις 14 Μαΐου 2023.

Λειτουργώντας πάντα με υπευθυνότητα απέναντι στην κοινωνία και φροντίζοντας για τη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος, ο Όμιλος HHG αποφάσισε να συνεισφέρει ενεργά στην αντιμετώπιση της παράκτιας ρύπανσης, με τον καθαρισμό μιας από τις πολυσύχναστες και ομορφότερες παραλίες της Αττικής.

Συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι-εθελοντές και μέλη των οικογενειών τους (από τα Θεραπευτήρια Υγεία, Metropolitan Hospital, Μητέρα, Metropolitan General, Λητώ, τα διαγνωστικά κέντρα Healthspot και Heal Academy), καθάρισαν το τελευταίο τμήμα της παραλίας του Σχινιά και περίπου σε 2 ώρες συνέλεξαν και παρέδωσαν στους εκπροσώπους του “Project PARALIES” 42 κιλά απορρίμματα από πλαστικό, αλουμίνιο, χαρτί, γυαλί, καθώς και αποτσίγαρα.

Το “Project PARALIES” αποτελεί μία σημαντική περιβαλλοντική πρωτοβουλία που στοχεύει στη μείωση της ρύπανσης και των επιπτώσεων της ανθρώπινης παρουσίας στο θαλάσσιο και παράκτιο οικοσύστημα των παραλιών. Στο πλαίσιο της δράσης αυτής, εκπρόσωποι του project PARALIES ενημέρωσαν τους εθελοντές του HHG σχετικά με τη σημασία της συλλογής των απορριμμάτων, τη διαδικασία της ποιοτικής και ποσοτικής καταγραφής των αποβλήτων που συλλέγονται αλλά και το σωστό τρόπο ανακύκλωσης, με χωριστή συλλογή των σκουπιδιών που παράγονται ανάλογα με το υλικό, δηλαδή πλαστικό, αλουμίνιο, χαρτί, γυαλί ή σύμμεικτα.

Στόχος του Ομίλου Hellenic Healthcare είναι να προβαίνει συνεχώς σε πράξεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας, αποβαίνουν σε όφελος της κοινωνικής οικονομίας και εξασφαλίζουν ένα υγιές και ασφαλές περιβάλλον για όλους. Μέσα από τις δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας που υλοποιούν και τις βιώσιμες πρακτικές που ακολουθούν, τα νοσοκομεία του Ομίλου συνεισφέρουν καθοριστικά για ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Προωθώντας με ενεργό τρόπο την προστασία του περιβάλλοντος, ο Όμιλος HHG δίνει τεράστια έμφαση στην παρακολούθηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός του, εφαρμόζοντας το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας για την ενίσχυση της αειφορίας του και πραγματοποιώντας σταθερά βήματα για ένα πιο υγιές και ένα πιο πράσινο μέλλον για την κοινωνία.

Ειδήσεις σήμερα:

Revenge Porn: σύλληψη 35χρονου που έστειλε γυμνές φωτογραφίες της ανήλικης συντρόφου του

Δημοσιογράφος βρέθηκε απαγχονισμένη

Εκλογές - Έλληνες Οικολόγοι: ο Δημοσθένης Βεργής στον ΑΝΤ1 για την μία ψήφο στις κάλπες (βίντεο)