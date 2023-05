Πολιτική

Βελόπουλος: Ο Μητσοτάκης λέει συνειδητά ψέματα για αυξήσεις μισθών

«ΝΔ και ΠΑΣΟΚ είναι ουσιαστικά το ίδιο κόμμα», είπε ο Πρόεδρος της Ελληνική Λύσης και συμπλήρωσε ότι «Ο ΣΥΡΙΖ ηττήθηκε κατά κράτος βάζοντας το ένα αυτογκόλ μετά το άλλο».

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» και κάνοντας μια πρώτη αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, τόνισε ότι «ηττήθηκε κατά κράτος ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί το τελευταίο 10ημερο έβαζε το ένα αυτογκόλ μετά το άλλο».

Στη συνέχεια έστρεψε τα βέλη του κατά του κ. Μητσοτάκης υποστηρίζοντας «πως λέει συνειδητά ψέματα για αυξήσεις μισθών 50%», ενώ σχολιάζοντας ότι η ΝΔ πήρε απρόσμενα μεγάλο ποσοστό στις εκλογές είπε ότι «έθισε τον κόσμο στα επιδόματα τα τελευταία 2 χρόνια και ειδικότερα το τελευταίο χρονικό διάστημα και πολλοί βολεύτηκαν με αυτό».

Της κριτικής του δε διέφυγε και ο κ. Ανδρουλάκης για τον οποίο είπε ότι «τον προωθεί το σύστημα», ενώ στη συνέχεια υποστήριξε πως ουσιαστικά ΝΔ και ΠΑΣΟΚ είναι το ίδιο κόμμα αφού το 80% των νομοσχεδίων που έφερε η Κυβέρνηση στη Βουλή ψηφίστηκαν από το ΠΑΣΟΚ

Μεταξύ άλλων ανέφερε ότι η ΝΔ επιδιώκει ένα κυβερνητικό σχήμα με τη στήριξη 180 βουλευτών για να περάσει τη συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο με την Τουρκία την οποία ζητούν οι ΗΠΑ, ενώ σε άλλο σημείο δήλωσε ότι το κόμμα ΝΙΚΗ που έφτασε στο κατώφλι της εισόδου στη Βουλή, προεκλογικά «πουσαρίστηκε» από την ΝΔ, ειδικά στη βόρεια Ελλάδα.

Στη συνέχεια άσκησε αυστηρή κριτική στους δημοσκόπους, λέγοντας πως «κανονικά θα έπρεπε να κλείσουν τα μαγαζιά τους μετά τις 20 μονάδες διαφοράς», ενώ παρατήρησε πως «δεν υπάρχει κανένας ελεγκτικός μηχανισμός για τον τρόπο λειτουργείας των εταιρειών δημοσκόπησης» και ότι μια δημοσκόπηση λειτουργεί και ως τρόπος «χειραγώγησης των πολιτών».

Σε ότι αφορά τις επόμενες εκλογές, ο κ. Βελόπουλος είπε ότι θα ήθελε να δει το ποσοστό της ΝΔ να πέφτει «γιατί μια αλαζονική κυβέρνηση είναι επικίνδυνη για την Δημοκρατία».





