Εκλογές: Μπακογιάννη, Γεροβασίλη, Δουδωνής με το βλέμμα στις επόμενες κάλπες (βίντεο)

Πώς σχολιάζουν τα αποτελέσματα των εκλογών και τα νέα δεδομένα που προέκυψαν.

Νέο πολιτικό σκηνικό δημιούργησε η ετυμηγορία του ελληνικού λαού στις εκλογές της 21ής Μαΐου.

Με την χώρα να οδεύει ολοταχώς προς μία νέα εκλογική αναμέτρηση, τέλος Ιουνίου ή στις αρχές Ιουλίου, αναγκάζονται κόμματα και υποψήφιοι να αναπροσαρμόσουν την τακτική τους και να διατυπώσουν νέα επιχειρήματα.

Στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Καλημέρα Ελλάδα", μίλησαν για την επόμενη ημέρα των εκλογών και το νέο σκηνικό που έχει διαμορφωθεί οι:

Ντόρα Μπακογιάννη από την ΝΔ

Όλγα Γεροβασίλη από τον ΣΥΡΙΖΑ

Παναγιώτης Δουδωνής από το ΠΑΣΟΚ

