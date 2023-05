Υγεία - Περιβάλλον

“Dentist Pass”: Οι δικαιούχοι, τα ποσά και η διαδικασία για οδοντιατρικό έλεγχο

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το dentist pass, το προληπτικό πρόγραμμα οδοντιατρικής για παιδιά.

Σε εφαρμογή τίθεται, από σήμερα, το πρόγραμμα Dentist Pass, μέσω του vouchers.gov.gr. Πρόκειται για το πρόγραμμα προληπτικής οδοντιατρικής, το οποίο αφορά σε πάνω από 660.000 παιδιά ηλικίας από 6 έως 12 ετών, χωρίς εισοδηματικά ή άλλα κριτήρια που υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε.

Κάθε δικαιούχος του προγράμματος λαμβάνει μία ψηφιακή χρεωστική κάρτα (pass) ύψους 40 ευρώ, ανά ωφελούμενο παιδί. Κάθε χρεωστική κάρτα μπορεί να καλύψει το σύνολο του κόστους των προβλεπόμενων υπηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας μέχρι του άνω ποσού, που παρέχονται από οποιονδήποτε ιδιώτη οδοντίατρο, ενώ το ποσό είναι διαθέσιμο για ένα ημερολογιακό έτος. Το χρηματικό ποσό μπορεί να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τα πρόσωπα για την πραγματοποίηση πράξεων προληπτικής οδοντιατρικής φροντίδας στον ανήλικο δικαιούχο και δεν είναι επιτρεπτή οποιαδήποτε μεταφορά σε τρίτο πρόσωπο.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη βελτιστοποίηση της ποιότητας της προληπτικής οδοντιατρικής για παιδιά ηλικίας 6-12 ετών, καθώς και την εμπέδωση της φιλοσοφίας της προληπτικής οδοντιατρικής και της ενημέρωσης γονέων και παιδιών για την ανάγκη της επιμελούς φροντίδας της στοματικής υγιεινής, ώστε τα παιδιά να μεγαλώσουν χωρίς οδοντιατρικά προβλήματα.

Στο πλαίσιο αυτό, σε συνεργασία με την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία παρέχεται η δυνατότητα για μια σειρά από συγκεκριμένες πράξεις, που επιδιώκουν αφ' ενός να εδραιώσουν την φιλοσοφία της πρόληψης στα παιδιά και στις οικογένειές τους, αφ' ετέρου θα εντοπίσουν πιθανά προβλήματα και θα δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες ώστε να αποφευχθούν στο μέλλον.

Για πρώτη φορά το Υπουργείο Υγείας καλύπτει οδοντιατρικές πράξεις για παιδιά. Οι παροχές στους πολίτες διευρύνονται pic.twitter.com/37hV64HAQT — Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) May 24, 2023

Οι προληπτικές πράξεις που αφορούν ενδεικτικά σε:

Έλεγχο στοματικής υγιεινής Καθαρισμό - απομάκρυνση πλακών Φθορίωση Οδηγίες Στοματικής Υγιεινής

Οι γονείς ή κηδεμόνες των δυνητικών δικαιούχων της ενίσχυσης υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος. Κάθε οικογένεια μπορεί να υποβάλει μόνο μία αίτηση, στην οποία περιλαμβάνονται όλα τα παιδιά - μέλη της οικογένειας.

Αιτήσεις

Η έναρξη των αιτήσεων των φυσικών προσώπων στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή θα γίνονται τμηματικά, ανάλογα με τον λήγοντα αριθμό του ΑΦΜ τους ως εξής:

Για ΑΦΜ που λήγουν σε 1 και 2, την Τετάρτη 24 Μαΐου 2023

Για ΑΦΜ που λήγουν σε 3, την Πέμπτη 25 Μαΐου 2023

Για ΑΦΜ που λήγουν σε 4, την Παρασκευή 26 Μαΐου 2023

Για ΑΦΜ που λήγουν σε 5, τη Δευτέρα 29 Μαΐου 2023

Για ΑΦΜ που λήγουν σε 6, την Τρίτη 30 Μαΐου 2023

Για ΑΦΜ που λήγουν σε 7, την Τετάρτη 31 Μαΐου 2023

Για ΑΦΜ που λήγουν σε 8, την Πέμπτη 1 Ιουνίου 2023

Για ΑΦΜ που λήγουν σε 9, την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2023

Για ΑΦΜ που λήγουν σε 0, τη Δευτέρα 5 Ιουνίου 2023.

Μα σημειωθεί ότι η πλατφόρμα δεν θα κλείνει για τα ΑΦΜ που έχουν προηγηθεί για παράδειγμα την Πέμπτη 25 Μαΐου θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση τα ΑΦΜ που λήγουν σε 1,2,3, την Παρασκευή 26 Μαΐου τα ΑΦΜ που λήγουν 1,2,3,4 κοκ.

Η υποβολή αιτήσεων μέσω ΚΕΠ μπορεί να γίνεται από την Τρίτη 6 Ιουνίου 2023 για όλα τα ΑΦΜ. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις (για όλα τα ΑΦΜ και για υποβολή είτε μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας vouchers.gov.gr είτε μέσω ΚΕΠ), ως λήξη υποβολής αιτήσεων ορίζεται η Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2023.

Ποια είναι η διαδικασία

Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εισέρχεται ένας εκ των ασκούντων την επιμέλεια ή τη γονική μέριμνα μέσω των κωδικών Taxisnet και αιτείται την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και την πίστωση του χρηματικού ποσού, συμπληρώνοντας τον ΑΜΚΑ ή τον Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑ.Α.Υ.Π.Α) του ανήλικου καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας του εισερχόμενου στην εφαρμογή και ειδικότερα τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του.

