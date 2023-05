Πολιτική

Εκλογές - Δήμητρα Λιάνη Παπανδρέου: Ο Ανδρέας δεν είχε πέσει κάτω από 42%

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η χήρα του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Το Πρωινό» για το αποτέλεσμα των εκλογών, το ΚΙΝΑΛ και τους κεντροαριστερούς.

Το αποτέλεσμα των εκλογών και την πορεία του ΠΑΣΟΚ σχολίασε η Δήμητρα – Λιάνη Παπανδρέου μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό».

«Στις χειρότερες των χειροτέρων ο Ανδρέας δεν είχε πέσει κάτω από 42%», σημείωσε ως σχόλιο στο ποσοστό του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές της Κυριακής.

Ερωτηθείσα για το αν έχει ποτέ γνωρίσει τον Νίκο Ανδρουλάκη, απάντησε αρνητικά, εκτιμώντας ότι, «δεν είμαι αποδεκτή ως σύζυγος του Ανδρέα, όπως δεν είναι αποδεκτή η πολιτική του Ανδρέα».

Αρνούμενη να αποκαλέσει ΠΑΣΟΚ το κόμμα, είπε πως «το ΠΑΣΟΚ πέθανε όταν πέθανε ο Ανδρέας» χαρακτηριστικά και σχολιάζοντας τη διαμάχη της προεκλογικής περιόδου για τον Ανδρέα είπε πως, «μου θύμισε το ‘δυο γάιδαροι μαλώνουν σε ξένο αχυρώνα’».

«Για μένα και οι δύο είναι πολιτικά νεκρά, δεν υπάρχει χάραξη πολιτικής γραμμής», είπε αναφορικά με τον Αλέξη Τσίπρα και τον Νίκο Ανδρουλάκη και εξέφρασε την πεποίθηση ότι, «ο Μητσοτάκης πήρε αυτό το ποσοστό γιατί δεν είχε κάποιους ικανούς πολιτικούς αντιπάλους».

Όσο για την άνοδο του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές είπε πως, «ανέβηκε λίγο το ποσοστό γιατί δεν είχαν τι άλλο να ψηφίσουν» και ερωτηθείσα για το ΠΑΣΟΚ υπάρχει πιθανότητα να γίνει αξιωματική αντιπολίτευση αντί του ΣΥΡΙΖΑ, απάντησε πως είναι «δύσκολο».

Τέλος απάντησε σε ερώτημα του αν υπάρχει κάποιος ικανός ηγέτης στην κεντροαριστερά είπε πως, «δεν βλέπω κάποιον από την κεντροαριστερά, γιατί κανείς δεν έχει αποδεχθεί την προσωπικότητα του Ανδρέα. Γιατί ο μέτριος μισεί αυτόν που είναι πάνω από αυτόν».

Ειδήσεις σήμερα:

Το Κύπελλο Ελλάδος Ποδοσφαίρου και η ιστορία του

Ιωάννινα: Σύλληψη Αλβανού για τη “σφαγή της Λούσνια”

“Dentist Pass”: Οι δικαιούχοι, τα ποσά και η διαδικασία για οδοντιατρικό έλεγχο