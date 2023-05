Life

“Το Πρωινό” – Κατερίνα Λάσπα: Το πλεονέκτημα του Ανδρουλάκη είναι ότι δεν έχει δοκιμαστεί

Για το ΠΑΣΟΚ και την πολιτική, τα επαγγελματικά της και τον γάμο της μίλησε η Κατερίνα Λάσπα.

Για την πολιτική, την καριέρα της και το γάμο της μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Το Πρωινό» η Κατερίνα Λάσπα.

Για τη θέση ως Γενική Γραμματέας Εθελοντισμού στο ΠΑΣΟΚ, είπε η ίδια ήταν «παρακαταθήκη της Φώφης Γεννηματά» και ανέφερε για την πρόταση να κατέβει ως υποψήφια στις εθνικές εκλογές ότι, «ήταν διπλά τιμητικό η πρόταση να κατέβω στην Α’ Θεσσαλονίκης, δεν τη δέχθηκα γιατί:

Το ότι επισκέπτομαι πολύ συχνά την πόλη, δεν με κάνει κοινωνό των προβλημάτων της πόλης

Έχω αναπτύξει επιχειρηματικές δραστηριότητες, που δεν έχουν περιθώριο να λείψω

Έχω δύο κορίτσια 6 και 13 ετών».

Ωστόσο, είπε πως, «δεν αποκλείω τίποτα για το μέλλον».

Κληθείσα να σχολιάσει το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές είπε πως, ήταν «ένα εξαιρετικό πρώτο μεγάλο βήμα», σημειώνοντας πως «σε αυτές τις εκλογές ωριμάσαμε λίγο ως εκλογικό σώμα».

Όσο για το ενδεχόμενο το ΠΑΣΟΚ να έρθει δεύτερο κόμμα, αντί του ΣΥΡΙΖΑ είπε πως, «ρεαλιστικά νομίζω ότι οδεύουμε προς κλείσιμο της ψαλίδας, δεν αποκλείω όμως να υπάρχει μία πολύ σοβαρή αντιπολίτευση».

Ερωτηθείσα αν υπάρχει κάποιο πρόσωπο στην κεντροαριστερά να καλύψει το υπάρχον κενό, είπε πως «υπήρχε τεράστιο κενό στην κεντροαριστερά και πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ θα το καλύψει».

«Πλεονέκτημα του Ανδρουλάκη έναντι στον Τσίπρα είναι ότι, δεν δοκιμάστηκε», απάντησε σε σχετικό ερώτημα.

Μιλώντας για τα επαγγελματικά της σχέδια χαρακτήρισε «θετικό το ότι, «σχεδόν ανά 5μηνο -6μηνο γίνονται προτάσεις. Και για πρωινή, μεσημεριανή, βραδινή ζώνη» και χωρίς να καταλήξει σε κάποια ανακοίνωση, τα άφησε όλα ανοιχτά, λέγοντας πως «δεν θα μου ήταν θελκτική η σκέψη για καθημερινό».

Τέλος, ερωτηθείσα για το αν ισχύουν τα δημοσιεύματα για χωρισμό της, τα διέψευσε, λέγοντας πως, «με τον Νεκτάριο είμαστε αντισυμβατικό ζευγάρι, είμαστε τυχεροί, περπατάμε ήδη 15 χρόνια και έχουμε δύο υπέροχα πλάσματα. Δεν ισχύουν, δυσκολίες πάντα υπάρχουν, αλλά επικοινωνούμε».

