Ζώδια – Λίτσα Πατέρα: Το απρόσμενο του Ουρανού και οι υπερβολές των ημερών

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την αστρολόγο της εκπομπής Το Πρωινό” του ΑΝΤ1, Λίτσα Πατέρα.

Για την καλή και την κακή όψη του Ποσειδώνα μίλησε η αστρολόγος της εκπομπής «Το Πρωινό».

Η Λίτσα Πατέρα εξήγησε ότι, όταν ο Ποσειδώνας κάνει καλή όψη «φέρνει χρήματα και έρωτα», όταν όμως δεν κάνει καλή όψη «σε παρασύρει σε ένα δρόμο απατηλό που εσύ ο ίδιος δεν βλέπεις τα λάθη σου. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, από την άλλη μπορεί να σου ανοίξει ένα δρόμο που δεν τον πιστεύεις».

Είναι όμως και «ο Ουρανός που φέρνει το απρόσμενο ή σου ανατρέπει τη ζωή».

Για τις υπερβολές που γίνονται είπε πως, είναι «ο Άρης είναι απέναντι από τον Πλούτωνα».

Τέλος η «Σελήνη και η Αφροδίτη που είναι στον Καρκίνο, κάνουν καλή όψη με τον Ποσειδώνα».

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





