Εκλογές στην Τουρκία: Ο Οζντάγ στηρίζει Κιλιτσντάρογλου

Ο πρόεδρος του μικρού κόμματος ανακοίνωσε την υποστήριξή του προς τον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.

Τη στήριξη του προς τον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου ανακοίνωσε πριν από λίγο ο πρόεδρος του μικρού κόμματος Νίκη ο οποίος στον πρώτο γύρο είχε στηρίξει τον Σινάν Ογάν, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Τέσσερις μόνο μέρες πριν από τις εκλογές του δεύτερου γύρου, ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου πριν από λίγο κατάφερε να πάρει την στήριξη του μικρού κόμματος Νίκη του Ουμίτ Οζντάγ στην προσπάθειά του να κλείσει την διαφορά με τον Ταγίπ Ερντογάν. Κατέληξαν σε συμφωνία 7 σημείων στην οποία περιλαμβάνονται οι βασικές αρχές που αφορούν μεταξύ άλλων το Σύνταγμα, τους Σύριους πρόσφυγες και την τρομοκρατία.

Ασφαλώς φαβορί των εκλογών του δεύτερου γύρου παραμένει ο Ταγίπ Ερντογάν ο οποίος τερμάτισε στον πρώτο γύρο με 2,5 εκατομμύρια ψήφους διαφορά από τον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου. Ο Ταγίπ Ερντογάν εξακολουθεί να κάνει σκληρή κριτική στον αντίπαλό του. Μάλιστα από τη Σεβάστεια όπου συνέχισε την προεκλογική του εκστρατεία αποκάλεσε τον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου ‘Ναζί Κεμάλ’, λέγοντας πως έτσι θα τελειώσει την πολιτική του διαδρομή.

Κι ενώ η προεκλογική εκστρατεία συνεχίζεται ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ σε συνέντευξή του στο CNN Turk χαρακτήρισε ‘ατυχείς’ τις δηλώσεις Ελλήνων πολιτικών για τον Πόντο λέγοντας πως αν στην Ελλάδα γίνονται τέτοιες δηλώσεις τότε και στην Τουρκία θα αρχίσουν να λένε για τις σφαγές που διέπραξαν οι Έλληνες κατά των Τούρκων στην Ανατολία και την Τριπολιτσά. Ο Χουλουσί Ακάρ ανέφερε ωστόσο ότι μετά τις εκλογές θα ξεκινήσουν συνομιλίες με τον Έλληνα ομόλογό του.

