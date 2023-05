Πολιτική

Ιωάννης Σαρμάς: Ποιος είναι ο υπηρεσιακός Πρωθυπουργός

Το βιογραφικό του δικαστικού που αναλαμβάνει την ηγεσία της υπηρεσιακής κυβέρνησης μέχρι τη διεξαγωγή των εκλογών.

Ο 66χρονος Ιωάννης Σαρμάς, που ανέλαβε υπηρεσιακός πρωθυπουργός έως τη διεξαγωγή των εκλογών στις 25 Ιουνίου, γεννήθηκε στην Κω το 1957, είναι έγγαμος (1987) και έχει δύο παιδιά 33 και 34 ετών.

Αποφοίτησε με άριστα το έτος 1979 από τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με υποτροφίες από τη γαλλική Κυβέρνηση και το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών έκανε μεταπτυχιακές σπουδές και έχει δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών (DEA) από το Πανεπιστήμιο Paris ΙΙ στο Ποινικό Δίκαιο (1980-1981), το Δημόσιο Δίκαιο (1982-1983) και τα δημόσια οικονομικά (1983-1985). Η διδακτορική διατριβή του ήταν στο δίκαιο των ατομικών δικαιωμάτων στο Πανεπιστήμιο Paris ΙΙ (1981-1985).

Στη συνέχεια, έκανε την στρατιωτική του θητεία στην Ελληνική Πολεμική Αεροπορία ως δόκιμος αξιωματικός (1984-1986) και την τελευταία χρονιά της στρατιωτικής του θητείας (έτος 1986) συμμετείχε στους διαγωνισμούς επιλογής δικαστικών λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας και της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης.

Η επιλογή του ήταν δικαστής του Συμβουλίου της Επικρατείας (1987) και έξι χρόνια μετά (1993) μετατάχθηκε στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στο οποίο παραμένει έως σήμερα. Καθήκοντα πρόεδρου του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου ανέλαβε τον Νοεμβρίου του 2019 με τετραετή, μη ανανεώσιμη θητεία, η οποία λήγει τον ερχόμενο Νοέμβριο.

Μετά την άσκηση των υπηρεσιακών πρωθυπουργικών του καθηκόντων θα επανέλθει στα καθήκοντα του προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τον Νοέμβριο του 2023, θα αποχωρήσει από το δικαστικό σώμα, λόγω συμπλήρωσης της τετραετίας και όχι λόγω ορίου ηλικίας. Υπενθυμίζεται ότι οι πρόεδροι των τριών Ανωτάτων Δικαστηρίων της χώρας μπορούν να παραμείνουν στις ηγεσίες των δικαστηρίων έως τέσσερα χρόνια, ανεξάρτητα αν το όριο ηλικίας δεν συμπίπτει με αυτό της συνταξιοδότησης, δηλαδή δεν έχουν συμπληρώσει το ηλικιακό όριο αποχώρησης από το δικαστικό σώμα.

Ο κ. Σαρμάς είναι επίτιμος διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Μάιος 2022), επίτιμος διδάκτωρ του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου (Νοέμβριος 2022) και επίτιμος διδάκτωρ της Σχολής Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας (Μάρτιος 2023).

Το διάστημα 2002-2013 διετέλεσε μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και κατά την θητεία του, μεταξύ των άλλων, εισήχθη με πρωτοβουλία και εισήγησή του το κεφάλαιο "GETTING RESULTS" στην ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Προηγουμένως, είχε οργανώσει και εκτελέσει τον έλεγχο για την ειδική έκθεση με τίτλο "GETTING RESULTS" σχετικά με τους οργανισμούς της Ένωσης.

Παράλληλα, διετέλεσε πρόεδρος Τμήματος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (εξελέγη πρόεδρος Τμήματος δύο φορές).

Δίδαξε στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, μεθοδολογία του Δικαίου και Δημοσιονομικά (1989-1999) και στην Εθνική Σχολή Δικαστικών λειτουργών τη νομολογία του δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (1997-2001).

Διετέλεσε πρόεδρος της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για την εκπόνηση της Δικονομίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η Επιτροπή υπό την προεδρία του, εκπόνησε εντός 5 μηνών ένα πλήρες, ολοκληρωμένο σχέδιο. Πολλές παρόμοιες προσπάθειες είχαν γίνει, χωρίς όμως αποτέλεσμα, τα τελευταία 30 έτη. Η Δικονομία του Ε.Σ. ψηφίστηκε με το νόμο 4700/2020.

Επίσης, διετέλεσε πρόεδρος της ομάδας εργασίας για την εκπόνηση του ελεγκτικού και διοικητικού κανονισμού του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η ομάδα λειτούργησε από τον Σεπτέμβριο μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2018 και με την εν συνεχεία εφαρμογή του κανονισμού, το Ελεγκτικό Συνέδριο μεταβλήθηκε ριζικά.

Τέλος, μεγάλος είναι ο αριθμός των βιβλίων και των εισηγήσεων σε επιστημονικά συνέδρια τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα.

