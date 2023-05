Εκλογές: Ο Ιωάννης Σαρμάς πήρε την εντολή για υπηρεσιακός Πρωθυπουργός

Πολιτική

Στο προεδρικό μέγαρο μετέβη ο Ιωάννης Σαρμάς. Ο διάλογός του με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Την εντολή για να αναλάβει υπηρεσιακός Πρωθυπουργός πήρε από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας ο Ιωάννης Σαρμάς.

Ο πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναλαμβάνει υπηρεσιακός Πρωθυπουργός, μετά από κοινή απόφαση των πολιτικών αρχηγών που συσκέφτηκαν νωρίτερα υπό την Κατερίνα Σακελλαροπούλου, για να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές στις 25 Ιουνίου.

«Σας κάλεσα γιατί όπως θα γνωρίζετε μετά την διαδικασία των διερευνητικών εντολών μετά τις εκλογές της 21ης Μαΐου και το σημερινό συμβούλιο, την συνάντηση που είχαμε με τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων όπου διαπιστώθηκε και τυπικά η μη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης όπως προβλέπει το άρθρο 37 φτάσαμε στην τελευταία πρόβλεψη του Συντάγματος που είναι η λύση της υπηρεσιακής κυβέρνησης και ανακοίνωσα ήδη στους πολιτικούς αρχηγούς ότι σκοπεύω να προτείνω εσάς εκ των τριών προέδρων, να σας αναθέσω την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης η οποία θα διενεργήσει τις εκλογές», είπε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Ο Ιωάννης Σαρμάς, από την πλευρά του, της απάντησε:

«Σας ευχαριστώ πολύ για την μεγάλη τιμή είναι συνταγματική μου υποχρέωση να αποδεχθώ και συγχρόνως και καθήκον μου ως πολίτη. Σας ευχαριστώ πολύ».

«Εύχομαι να πάνε όλα καλά», απάντησε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Αύριο το μεσημέρι αναμένεται η ορκωμοσία του Ιωάννη Σαρμά ως Υπηρεσιακού Πρωθυπουργού στο Προεδρικό Μέγαρο.

