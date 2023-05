Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Εσωστρέφεια και "πυρά" κατά Παπαδημούλη

«Αηδιαστικές στην καλύτερη περίπτωση οι δηλώσεις Παπαδημούλη», είπε η Δούρου, ενώ «εκτός τόπου και χρόνου αυτή η συζήτηση», λέει ο Ξανθός.

Στο ζήτημα ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ, μετά τη συντριβή του στις εκλογές της Κυριακής, αναφέρθηκε ο πρώην υπουργός Υγείας επί ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέας Ξανθός. Ερωτηθείς στο Πρώτο Πρόγραμμα, αν στις εσωκομματικές συζητήσεις μετά και τις εκλογές της 25ης Ιουνίου, θα τεθεί ζήτημα ηγεσίας, ο κ. Ξανθός απάντησε πως «νομίζω πως όλα θα τεθούν στο τραπέζι».

Όπως σημείωσε, δεν μπορεί να συζητηθεί τώρα ποιες θα είναι οι κινήσεις που θα κάνει το κόμμα μακροπρόθεσμα, καθώς απαιτείται μια απόσταση από την συγκυρία, όπως και να έχει ολοκληρωθεί ο εκλογικός κύκλος με την διενέργεια και των επόμενων εκλογών, της 25ης Ιουνίου. Ωστόσο, «πιστεύω ότι μετά από ένα τέτοιο αρνητικό αποτέλεσμα κανείς δεν μπορεί να πει ότι “αυτό είναι ένα θέμα ταμπού, δεν το συζητάω”» τόνισε.

«Θεωρώ όμως ότι το κρίσιμο ζήτημα είναι κυρίως η ταυτότητα, η φυσιογνωμία και η στρατηγική. Τώρα για το μεσοπρόθεσμο, για το άμεσο μέχρι τις εκλογές, νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε πολύ πιο σαφείς τις προγραμματικές μας αιχμές και προτεραιότητες. Πρέπει δηλαδή αυτή την περίοδο να μην απευθυνθούμε με όρους εθνικούς ακροατηρίου, αλλά να πάμε και να επικεντρώσουμε κυρίως σε ομάδες, κοινωνικές στρώματα τα οποία ζορίζονται σήμερα και αποδεδειγμένα έχουν πιεστεί και είναι ανασφαλείς στην καθημερινότητά τους και κυρίως στο οικονομικό σκέλος. Να αναδείξουμε τις προτεραιότητες που έχουν σχέση με το κοινωνικό κράτος, με το δημόσιο σύστημα υγείας, με την ανασυγκρότηση της δημόσιας διοίκησης, με την άρση της πελατειακής κουλτούρας στο κράτος» πρόσθεσε.

Αύριο με την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, θα γίνει προσπάθεια, είπε ο κ. Ξανθός, αυτό το κλίμα να συμπυκνωθεί «σε ένα restart που μπορεί να γίνει, όποιο restart μπορεί να γίνει αυτές τις μέρες, με μια σαφήνεια στον προγραμματικό και πολιτικό λόγο».

Αναφερόμενος στην πρόταση του κ. Παπαδημούλη για πλαισίωση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ως τις εκλογές της 25ης, με νέας γενιάς στελέχη που διακρίθηκαν στις κάλπες, ο κ. Ξανθός εκτίμησε πως η συζήτηση «είναι εκτός τόπου και χρόνου».

«Προφανώς θα πάμε στις εκλογές με τη σημερινή ηγεσία. Το αν θα γίνει μια καλύτερη αξιοποίηση κάποιων προσώπων, τα οποία απέδειξαν και στην προεκλογική περίοδο τις δυνατότητές τους και την εμβέλεια τους, είναι μια άλλη συζήτηση. Αλλά νομίζω ότι αυτή την περίοδο δεν μπορεί να τεθεί θέμα αναπροσαρμογής της ηγετικής ομάδας ή οτιδήποτε άλλο. Ο Αλέξης Τσίπρας θα είναι επικεφαλής» συμπλήρωσε.

Επίθεση στον Δημήτρη Παπαδημούλη εξαπέλυσε η Ρένα Δούρου, χαρακτηρίζοντας «αηδιαστικές στην καλύτερη περίπτωση» τις δηλώσεις του για τα πρόσωπα που πρέπει να μπουν στην πρώτη γραμμή στον ΣΥΡΙΖΑ μετά τη βαριά εκλογική ήττα.

«Εγώ ξαφνιάστηκα. Ο κ. Παπαδημούλης εδώ και πολύ καιρό θορυβωδώς είπε ότι δεν συμμετέχει και όντως δεν συμμετέχει στα συλλογικά όργανα και προτίμησε τον τηλεοπτικό χρόνο για να υποδείξει στα συλλογικά όργανα και στον Αλέξη Τσίπρα τι πρέπει να κάνει. Αυτά δεν τιμούν ούτε την πορεία του ούτε το γεγονός ότι ο κόσμος τον έχει τιμήσει και τον έχει στείλει στην Ευρωβουλή αλλά κοντός ψαλμός αλληλούια θα τα πούμε και αυτά» είπε η κυρία Δούρου μιλώντας στο ραδιόφωνο του Alpha.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της τόνισε ότι «το θυμάστε εκείνο το Γιώργο άλλαξε τα όλα; Δεν πήγε και πάρα πολύ μακριά. Εγώ ισχυρίζομαι ότι βεβαίως τα πρόσωπα παίζουν ρόλο αλλά οι αιτίες του αποτελέσματος αυτού δεν είναι μόνο θέμα προσώπων, είναι και θέμα πολιτικών. Διότι τα καλύτερα πρόσωπα να έχεις τα πιο δημοφιλή, αν η πολιτική σου και αν αυτά τα οποία μάχεσαι δεν είναι αυτά τα οποία ανταποκρίνονται στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας το να αλλάξεις τα πρόσωπα θα παίξεις τις μουσικές καρέκλες. Για αυτό επανέρχομαι στις δηλώσεις του κ. Παπαδημούλη που στην καλύτερη περίπτωση είναι αηδιαστικές για να μην αποδώσω άλλα πολιτικά σχέδια» και πρόσθεσε.

«Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή στο μέσο της μάχης και στο μέσο μιας δύσκολης μάχης που έχουμε ένα διπλό μέτωπο όχι στενά για το κόμμα αλλά για τον τόπο, δηλαδή να σταθούμε δυνατό ανάχωμα στην παντοδυναμία και την αλαζονεία της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη και να μην κάνουμε το χατίρι όσων απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ να δουν τον Αλέξη Τσίπρα να αποσύρεται να μπαίνουν κάποιοι σε ονοματολογία. Θεωρώ ότι είναι ατυχείς αυτές οι δηλώσεις ιδίως όταν δεν γίνονται μέσα στα συλλογικά όργανα. Αύριο έχουμε Κεντρική Πολιτική αν κάποιος θεωρεί αυτό ότι είναι προς συζήτηση πρέπει να το βάλει στην Κεντρική Πολιτική Επιτροπή, είτε παραφράζουμε και εξηγούμε και ερμηνεύουμε πολιτικές μας για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες όπως έκανε ο κ. Κατρούγκαλος, είτε θέλουμε αλλαγές σε πρόσωπα εγώ έχω μάθει τόσα χρόνια να τα λέω εκεί που πρέπει. Όχι για να τα κρατάω κρυφά από τον Ευγενίδη και τον Χατζή για να μην κάνω παραπολιτικό αλλά για να σέβομαι τους ανθρώπους που με ψήφισαν στην Κεντρική Επιτροπή ή που με ψήφισαν τώρα στον Δυτικό Τομέα. Δεν θα βάλουμε κάτω το κεφάλι και τα πόδια ψηλά».

