Εκλογές: Ο Ανδρουλάκης στον τάφο της Φώφης Γεννηματά

Συμβολική επίσκεψη του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στον τάφο της Φώφης Γεννηματά, αμέσως μετά τη λήξη της σύσκεψης των πολιτικών αρχηγών.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, αμέσως μετά τη λήξη της σύσκεψης των πολιτικών αρχηγών υπό την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, μετέβη στο Α’ Νεκροταφείο και άφησε ένα λευκό τριαντάφυλλο στον τάφο της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά τιμώντας τη συμβολή και της ίδιας στην προσπάθεια αναγέννησης της παράταξης, όπως αυτή αποτυπώθηκε στις κάλπες της 21ης Μαΐου.

Τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής συνόδευε ο Εκπρόσωπος Τύπου, Δημήτρης Μάντζος.

