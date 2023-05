Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ’όλα”: Τόνωση μνήμης, χάπια αδυνατίσματος και καθηλωτική ισχιαλγία

Ο καλύτερος τρόπος να ενημερωνόμαστε για θέματα υγείας και ευεξίας, το «Υγεία πάνω απ’ όλα», βρίσκεται κάθε Σαββατοκύριακο στον αέρα του ΑΝΤ1!

Η Φωτεινή Γεωργίου, για 11η χρονιά, παρουσιάζει τα σημαντικότερα θέματα που έχουν να κάνουν με τη σωματική και την ψυχική μας υγεία μέσα από εμπεριστατωμένες ιατρικές και επιστημονικές συμβουλές και τη δημοσιοποίηση νέων ελληνικών και διεθνών ερευνών για τη διατροφή, τις σωματικές παθήσεις και τις ψυχικές διαταραχές.

ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΜΑΪΟΥ ΣΤΙΣ 10:00

Πώς επιδρά το αίμα και το εξωτερικό περιβάλλον στην εμφάνιση καρδιαγγειακών νοσημάτων;

Τεχνικές τόνωσης της μνήμης και ασκήσεις αποστήθισης για μαθητές.

Γιατί οι γυναίκες παχαίνουν πιο εύκολα από τους άνδρες;

ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΓΕΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ: Παγκάκι φιλίας στον Άλιμο για μοναχικούς μαθητές.

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΜΑΪΟΥ ΣΤΙΣ 10:00

Ποια είναι η σωστή χρήση των φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας;

Πώς αντιμετωπίζουμε την καθηλωτική ισχιαλγία;

Γνωσιακή λειτουργική θεραπεία για τον χρόνιο πόνο στη μέση.

ΥΓΕΙΑ & ΖΩΑ: Ποια παπαγαλάκια μιλάνε και πώς;

«Υγεία Πάνω Απ’ Όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10:00 στον ANT1.

Συντελεστές:

Παρουσίαση – Αρχισυνταξία: Φωτεινή Γεωργίου

Φωτεινή Γεωργίου Σκηνοθεσία: Γιώργος Ζερβός

Γιώργος Ζερβός Δημοσιογραφική επιμέλεια – Control : Φαίη Χρυσοχόου

Φαίη Χρυσοχόου Οργάνωση παραγωγής: Φραγκίσκος Διακόπουλος

