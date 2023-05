Υγεία - Περιβάλλον

Ρομποτική Χειρουργική Σπονδυλικής Στήλης: Ποια τα οφέλη;

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις εξελίξεις στις επεμβάσεις στην σπονδυλική στήλη, που γίνονται μέσω της ρομποτικής πλοήγησης.

H χειρουργική της σπονδυλικής στήλης με τη βοήθεια της ρομποτικής πλοήγησης είναι μια σύγχρονη και πολλά υποσχόμενη μέθοδος, η οποία εφαρμόστηκε και αναπτύχθηκε στις ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια, ακολουθώντας τις εξελίξεις στον τομέα της ρομποτικής χειρουργικής του ισχίου και του γόνατος.

H μέθοδος αυτή κερδίζει συνεχώς έδαφος στον ιατρικό χώρο, ενώ έχει ήδη εφαρμοστεί σε σημαντικό αριθμό ενηλίκων και παιδιών, προσφέροντας πλήθος πλεονεκτημάτων τόσο στους ασθενείς όσο και τους γιατρούς που τη χρησιμοποιούν, με κυριότερα την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας ιατρικού λάθους και την εκμηδένιση της πιθανότητας πρόκλησης νευρολογικής βλάβης. Η εφαρμογή της ρομποτικής χειρουργικής συνεχίζει να διευρύνεται συνεχώς, αν και ακόμη λίγοι, εξειδικευμένοι χειρουργοί μπορούν να την εφαρμόσουν τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό.

Πώς αποφασίστηκε να εφαρμοστεί στη σπονδυλική στήλη;

«Η τρισδιάστατη και πολύπλοκη δομή της σπονδυλικής στήλης αλλά και η πληθώρα των παθήσεών της, αποτέλεσαν και αποτελούν μέχρι σήμερα αιτία ιατρικών σφαλμάτων που αφήνουν δυσαρεστημένους πολλούς ασθενείς. Επιπλέον, η σπονδυλική στήλη περιέχει ευαίσθητα ανατομικά στοιχεία, όπως ο νωτιαίος μυελός και οι νευρικές ρίζες, βλάβη των οποίων οδηγεί σε εξαιρετικά σοβαρές επιπλοκές. Μέσα από τη χρήση της ρομποτικής, η διεθνής ιατρική κοινότητα προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει τη σοβαρότητα των νευρολογικών επιπλοκών με την εύρεση νέων, πιο στοχευμένων μεθόδων», αναφέρει ο κ. Μάριος Λυκίσσας Ορθοπαιδικός, Διευθυντής Ορθοπαιδικής Κλινικής στο Metropolitan Hospital.

Πώς πραγματοποιείται η ρομποτική χειρουργική της σπονδυλικής στήλης;

«Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, το ρομπότ επιτρέπει στον χειρουργό να σχεδιάσει τη διαδικασία με ακρίβεια, βασισμένος στην ανατομία, την ποιότητα των οστών και την επιθυμητή διόρθωση της σπονδυλικής στήλης του κάθε ασθενή, ξεχωριστά, χαρακτηριστικά τα οποία φαίνονται από την αξονική τομογραφία που πραγματοποιείται είτε πριν, είτε κατά τη διάρκεια του χειρουργείου και η οποία φορτώνεται στον υπολογιστή του ρομπότ. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, το ρομπότ είναι ένα πολύτιμος βοηθός που διευκολύνει τον χειρουργό, καθώς καθορίζει με ακρίβεια την εισαγωγή των εμφυτευμάτων, αυξάνοντας έτσι τα ποσοστά επιτυχίας και αποτελεσματικότητας» εξηγεί.

Σε ποιες χειρουργικές επεμβάσεις και για ποιες παθήσεις της σπονδυλικής στήλης μπορεί να εφαρμοσθεί με επιτυχία η ρομποτική τεχνολογία;

«Η ρομποτική τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε επέμβαση πρόκειται να τοποθετηθούν εμφυτεύματα ή να αφαιρεθεί τμήμα οστού από τη σπονδυλική στήλη. Συγκεκριμένα, σε εκφυλιστικές παθήσεις, όπως η σπονδυλική στένωση, η σπονδυλολίσθηση, η δισκοπάθεια, οι όγκοι της σπονδυλικής στήλης, είτε είναι καλοήθεις είτε κακοήθεις. Μπορεί ακόμη να εφαρμοστεί και σε οστεοπορωτικά -και μη- κατάγματα, καθώς με τη βοήθεια της ρομποτικής τεχνολογίας επιτυγχάνεται η διαδερμική και, κατ’ αυτόν τον τρόπο, αναίμακτη σταθεροποίηση της σπονδυλικής στήλης» τονίζει ο ειδικός.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ασθενείς με σκολίωση ή κύφωση;

«Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα του 2022, η ρομποτική πλοήγηση κατέχει τα πρωτεία στην αντιμετώπιση παραμορφώσεων στη σπονδυλική στήλη, καθώς εμπεριέχει ασφάλεια, όσον αφορά την πρόληψη των επιπλοκών, ακρίβεια όσον αφορά την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων και αποτελεσματικότητα, η οποία μεταφράζεται σε ένα άριστο λειτουργικό και αισθητικό αποτέλεσμα για τον ασθενή. Μάλιστα, τα τελευταία έξι χρόνια, στο Metropolitan Hospital έχουν αντιμετωπιστεί με τη βοήθεια της ρομποτικής πλοήγησης, περισσότεροι από 200 ασθενείς με παραμόρφωση στη σπονδυλική τους στήλη» όπως αναφέρει.

Ποια είναι τα μοναδικά πλεονεκτήματα που παρουσιάζει;

«Σε σύγκριση με τις συμβατικές τεχνικές, η ρομποτική χειρουργική της σπονδυλικής στήλης μειώνει σημαντικά το χειρουργικό χρόνο, εξασφαλίζει ακρίβεια στη διαδερμική τοποθέτηση των εμφυτευμάτων, ενώ παράλληλα ελαχιστοποιεί την παραμονή στο νοσοκομείο, η οποία ακόμη και στις σοβαρότερες των περιπτώσεων δεν ξεπερνά τις 3 ημέρες, ενώ στις υπόλοιπες περιπτώσεις χρειάζεται μία διανυκτέρευση. Επιπλέον, ελαχιστοποιεί τις νευρολογικές επιπλοκές, μειώνει σημαντικά τις διεγχειρητικές απώλειες αίματος και επομένως τις ανάγκες μιας μετάγγισης, αλλά και το διεγχειρητικό και μετεγχειρητικό stress του ασθενούς, ενώ εμφανίζει πολύ μικρά ποσοστά περιεγχειρητικής νοσηρότητας», επισημαίνει.

Υπάρχουν κίνδυνοι από τη συγκεκριμένη επέμβαση;

«Οι κίνδυνοι από μία τέτοια επέμβαση έχουν μειωθεί στο ελάχιστο. Ενώ, στο ελάχιστο έχει μειωθεί και ο μετεγχειρητικός χρόνος αποκατάστασης. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε πως η ρομποτική πλοήγηση στα χέρια έμπειρων χειρουργών, δίνει τη δυνατότητα σημαντικής διόρθωσης της παραμόρφωσης, η οποία μπορεί να φτάσει ακόμα και στο 100%, δηλαδή στην πλήρη διόρθωση.

Σημαντική είναι βέβαια, και η επιλογή του χειρουργού. Πρέπει ο ασθενής να κάνει τις σωστές ερωτήσεις για το πρόβλημά του, να γνωρίζει πότε είναι ο καταλληλότερο χρόνος για να χειρουργηθεί και ποιες είναι οι μη-χειρουργικές εναλλακτικές του. Με τη χρήση του ρομποτικού συστήματος Excelsius GPS, του πιο σύγχρονου επιτεύγματος της ρομποτικής χειρουργικής παγκοσμίως, με το οποίο δουλεύουμε με την ομάδα μου, διασφαλίζεται η επιτυχία της επέμβασης.

Μετά από συγκεκριμένες διαδικασίες ελέγχου, χρησιμοποιείται μόνο από πιστοποιημένους ρομποτικούς χειρουργούς που υποστηρίζονται από ειδικά εκπαιδευμένη ομάδα νοσηλευτών και τεχνικών. Καθημερινά, καλούνται να εφαρμόσουν όλο και περισσότερες υψηλού συντελεστή δυσκολίας επεμβάσεις, αυξάνοντας σημαντικά τα ποσοστά επιτυχίας και μειώνοντας τα ποσοστά νοσηρότητας» καταλήγει ο κ. Λυκίσσας.