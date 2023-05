Κοινωνία

Βαρβάκειος: Ταυτοποιήθηκε η γυναίκα που βρέθηκε νεκρή - Που στρέφονται οι έρευνες

Η γυναίκα βρέθηκε νεκρή με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Τι εξετάζει η Αστυνομία.

Του Μανώλη Ασαριώτη

Ταυτοποιήθηκε η γυναίκα που βρέθηκε νεκρή απέναντι από την Βαρβάκειο αγορά, την Τρίτη.

Πρόκειται για μία γυναίκα 60 ετών, η οποία είχε συλληφθεί κατά το παρελθόν για υπόθεση ναρκωτικών και μέσω των δακτυλικών αποτυπωμάτων της κατάφεραν να την ταυτοποιήσουν.

Τα στελέχη του Ανθρωποκτονιών ήδη γνωρίζουν πού έμενε το θύμα, γνωρίζουν επίσης ότι δεν έμενε με συγγενικά της πρόσωπα και μάλιστα κανείς δεν την έχει αναζητήσει.

Με βάση τα στοιχεία της, αλλά και τη συχνή παρουσία της στην Πλατεία Βαρβακείου, όπου και εντοπίστηκε νεκρή χθες το πρωί, ήδη έχουν συλλέξει και κάποιες πληροφορίες, οι οποίες φαίνεται πως θα παίξουν καθοριστικό ρόλο.

Αναζητούν, όμως, και βίντεο που πιθανά να έχει απαθανατίσει την 60χρονη και το δολοφόνο της.

Η γυναίκα είχε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στον λαιμό και το υπόλοιπο σώμα της και αυτό δείχνει στους αξιωματικούς της ΕΛΑΣ πως το κίνητρο τού δράστη ήταν προσωπικό.

Την Πέμπτη αναμένεται να γίνει η νεκροψία - νεκροτομή.





