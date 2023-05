Πολιτική

Εκλογές - Μητσοτάκης: Δεν περίμενα τέτοια διαφορά, ηττήθηκε η τοξικότητα

Τι είπε για την μεγάλη νίκη της ΝΔ στις εκλογές, αλλά και την νέα εκλογική μάχη. Πως σχολίασε το ερώτημα "Τσίπρας ή Ανδρουλάκης". Ποιος είναι ο στόχος για την συνέχεια.



«Από αύριο το απόγευμα στο γραφείο αυτό θα κάθεται ο νέος υπηρεσιακός πρωθυπουργός. Εύχομαι να επιστρέψω σε αυτό το γραφείο. Πρέπει η ΝΔ να κερδίσει και αυτές τις εκλογές με ισχυρή πλειοψηφία. Σε κάθε εκλογή η κάλπη είναι άδεια. Πρέπει να ξαναγεμίσει με πολλά ψηφοδέλτια της ΝΔ», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον Alpha

Ο πρωθυπουργός είπε ότι αισθανόταν την ανταπόκριση των πολιτών στον πολιτικό λόγο της ΝΔ και στο μήνυμα της αισιοδοξίας. Είπε ότι κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει ότι η ΝΔ θα είχε υπερδιπλάσσιο ποσοστό του δεύτερου κόμματος. «Με γεμίζει με περισσότερη ευθύνη για την επόμενη ημέρα. Οι πολίτες πιστεύω επιλέγουν θετικά ποιος πρέπει να κυβερνήσει τη χώρα την επόμενη τετραετία», σημείωσε.

«Σίγουρα κερδίσαμε εμείς. Σίγουρα έχασε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Κέρδισε και η κοινωνία σε ωριμότητα, κέρδισε ο πολιτικός διάλογος. Ηττήθηκε η τοξικότητα, η χυδαιότητα. Φάνηκε ότι η πραγματική κοινωνία είναι άλλου από τον τοξικό μικρόκοσμο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Έκλεισε ένας μεγάλος κύκλος που άνοιξε το 2010, ένας κύκλος θυμού και οργής. Μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον. Εύχομαι και ελπίζω και οι αντίπαλοί μας να πήραν τα μαθήματά τους», συνέχισε.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι δεν τον αφορά η συζήτηση μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. «Θα ψηφίσουμε για το ποιος θα είναι κυβέρνηση, όχι ποιος θα είναι αντιπολίτευση. Το τι συμβαίνει στην αντιπολίτευση αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Να εκφράσω την ευχή μου σε αυτή την προεκλογική περίοδο να μιλήσουμε πιο προγραμματικά, να μιλήσουμε για τα πραγματικά προβλήματα των πολιτών. Κάθε πολίτης που ψηφίζει τη ΝΔ υπογράφει ένα συμβόλαιο ευθύνης με εμένα. Επειδή ακούω για την πιθανή αλαζονεία, να πω ότι όσο πιο μεγάλο είναι το εύρος της νίκης τόσο πιο σεμνός επιβάλλω στον εαυτό μου να είμαι», απάντησε.

Στο ερώτημα «Τσίπρας ή Ανδρουλάκης» είπε ότι θα το κρίνουν οι πολίτες. Ανέφερε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση απέτυχε και σίγουρα δεν συμμετείχε στην προσπάθεια για ευρύτερες συναινέσεις. «Μπορεί το ΠΑΣΟΚ να παίξει αυτό το ρόλο; Δεν το ξέρω. Εξακολουθεί να μου δίνει την εντύπωση ότι θέλει να γυρίσει πίσω στις μεγάλες δόξες του '80, μόνο που είμαστε στο 2023. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε 12 μονάδες, το ΠΑΣΟΚ κέρδισε 2, δεν το λες και θρίαμβο», συνέχισε.

«Για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι ένα ολόκληρο υπόδειγμα πολιτικής που στηρίχθηκε σε fake news και ότι οι αντίπαλοί μας είναι εχθροί μας ηττήθηκε. Και χθες ο κ. Τσίπρας τα φόρτωσε στην κοινωνία. Δεν χρειαζόμαστε άλλη τοξικότητα. Ο κόσμος δεν ενδιαφερόταν να ακούσει τη δική μου κριτική στην αντιπολίτευση. Η κοινωνία σήμερα περιμένει από τους πολιτικούς να λύνουν προβλήματα. Το υπόδειγμα μιας πολιτικής δύναμης που προσπάθησε, έκανε λάθη και τα αναγνώρισε, εγώ ο ίδιος τσαλακώθηκα πολλές φορές, αυτό είναι το υπόδειγμα ηγεσίας το οποίο πρεσβεύω, αυτή η πολιτική της βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών πιστεύω ότι επιβραβεύθηκε», υπογράμμισε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε πως οι εκλογές είναι δύσκολες και η αριθμητική της κάλπης λειτουργεί, ώστε να ανεβαίνει ο πήχης της αυτοδυναμίας. «Αν το ζητούμενο είναι οι πολίτες να επαναβεβαιώσουν την αυτοδυναμία να ξαναψηφίσουν τη ΝΔ. Ο κ. Ανδρουλάκης λέει και σήμερα ότι δεν θέλει εμένα πρωθυπουργό. Η αυτοδυναμία πρέπει να επαναβεβαιωθεί σε συνθήκες που ο πήχης μπορεί να ανέβει. Πρέπει να κάνουν την ίδια επιλογή. Οι πολιτες πιστεύω περισσότερο θετικά ψήφισαν. Πίστεψαν ότι αυτά που έχουμε να πούμε για το μέλλον τους έρχονται πιο κοντά στις δικές τους αναζητήσεις», τόνισε στον Alpha.

Σχετικά με υψηλά ποσοστά ποσοστά που πήραν κόμματα πιο δεξιά από τη ΝΔ στη Β. Ελλάδα ο κ. Μητσοτάκης είπε τα εξης: «Σίγουρα γεωγραφική ικανοποίηση είναι η Κρήτη. Σημαίνει για μένα πολλά. Όπως και η μεγάλη επιτυχία της ΝΔ στις λαϊκές συνοικίες της Αθήνας όπως στο Πέραμα. Οι άνθρωποι εκεί ψήφισαν για τις δουλειές τους. Δεν ψήφισαν με κομματικές παρωπίδες. Λέει πολλά για το κοινωνικό αποτύπωμα της πολιτικής μας. Είδαν οι πολίτες ότι και στις δύσκολες εποχές της πανδημίας και της ενεργειακής κρίσης στρέψαμε το ενδιαφέρον μας στους πιο αδύναμους. Στη Βόρεια Ελλάδα, εγώ είμαι υποψήφιος στην Α' Θεσσαλονίκης. Αισθάνεται ότι είναι παραμελημένη, σε ένα βαθμό δικαιολογημένο. Δεν βάφτηκε τυχαία ο χάρτης γαλάζιος. Στη Β. Ελλάδα έχουμε ευκαιρία να βελτιώσουμε τα ποσοστά μας. Στους πολίτες που τοποθετούνται σε κόμματα δεξιά της ΝΔ , θα τους έλεγα να δουν ποιοι είναι οι πατριώτες στην πράξη και όχι στα λόγια. Να αναλογιστούν αν αξίζει να δώσουν τη ψήφο τους σε κόμματα διαμαρτυρίας που ουσιαστικά δεν έχουν να συνεισφέρουν πολλά στη διακυβέρνηση της χώρας. Κι εγώ θα ξαναρχίσω να γυρνάω την Ελλάδα και αυτό είναι απαίτηση που έχω από όλα τα στελέχη μας. Θα αξιολογήσω πολύ προσεκτικά τη δουλειά που θα κάνουν τα στελέχη και έχω την απαίτηση να τρέξουν για το κόμμα όπως έτρεξαν για τον εαυτό τους».

Σχετικά με το επόμενο υπουργικό συμβούλιο είπε ότι «πιο πολύ θα μετρήσει τι έκαναν τα στελέχη και οι βουλευτές σε αυτές τις εκλογές».

Και πρόσθεσε: «Όση κούραση και να υπάρχει, ξεκινάμε από πολύ καλή θέση. Να ευχαριστήσουμε τους πολίτες και να τους πούμε ξανακάνετε τον τόπο να κάνετε πάλι το βήμα. Την απλή αναλογική δεν την επιλέξαμε εμείς».

Είπε, επίσης, ότι το πρώτο δίλημμα είναι η αυτοδυναμία και δεν επιτρέπεται κανένας εφησυχασμός. «Αισθάνομαι το βάρος της ευθύνης να τρέξω ακόμα πιο γρήγορα. Εφόσον επιβεβαιωθεί το εκλογικό αποτέλεσμα θα έχουμε λάβει μια πολύ ισχυρή εντολή», συμπλήρωσε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στους βασικούς στόχους στην οικονομία και στην πλούσια μεταρρυθμιστική ατζέντα που, όπως είπε έχει για την επόμενη ημέρα.

Απαντώντας στη θέση της αντιπολίτευσης ότι στόχος είναι να περιοριστεί μια αλαζονική κυβέρνηση απάντησε τα εξης: «Η εκτελεστική εξουσία ελέγχεται. Η χώρα έχει κατεξοχήν κυβερνηθεί από αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Εμείς ποτέ δεν σταματήσαμε να αναζητούμε ευρύτερες συναινέσεις. Έχω αποδείξει ότι η αυτοδύναμη ΝΔ μπορεί να ανοίγεται σε στελεχιακό δυναμικό από άλλους χώρους. Αυτή η προσπάθεια της συνεχούς διεύρυνσης δεν υπάρχει λόγος να μη συνεχιστει. Όσο μεγαλύτερο το ποσοστό, τόσο μεγαλύτερη η ευθύνη σε θέματα που αφορούν τη συμπεριφορά μου και αφορά όλα τα στελέχη».

Για όσους μιλούν για καθεστώς Μητσοτάκη όπως ο κ. Βαρουφάκης, είπε μεταξύ άλλων τα εξής: «Ο κ. Βαρουφάκης να αναλογιστεί γιατί δεν μπήκε στη Βουλή. Οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις δεν είναι ανεξέλεγκτες. Εγώ αναγνωρίσει τα λάθη μου. Εναπόκειται και στην αντιπολίτευση να δει σε ορισμένα θέματα να αναζητούμε ευρύτερες συναινέσεις».

Είπε, επίσης, ότι ήταν λάθος οι δηλώσεις στελεχών ότι η ΝΔ θα πάρει 180 έδρες στην επόμενη Βουλή. «Το Σύνταγμα το προβλέπει γιατί επιδιώκει συναινέσεις για να αλλάξει ο συνταγματικός χάρτης της χώρας. Μακριά από μένα ότι θέλω να το αλλάξω μόνος μου. Κάποιοι εξακολουθούν να μαθαίνουν από τα λάθη τους. Και σήμερα διακινούν ότι θέλω να ιδιωτικοποιήσω το νερό, να απολύσω δημοσίους υπαλλήλους. Δεν μαθαίνουν τίποτα», πρόσθεσε. Δήλωσε ότι θα φέρει αμέσως τροποποίηση του υφιστάμενου πλαισίου για τη ψήφο των Ελλήνων που κατοικούν στο εξωτερικό. «Είσαι εγγεγραμμένος, το βεβαιώνεις και ψηφίζεις από όπου θέλεις. Εύχομαι και ελπίζω ότι θα βρούμε τους 200 βουλευτές», ανέφερε.

«Η συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση δεν μπορεί να ανοίξει πριν το 2025. Εύχομαι και ελπίζω το κλίμα στην επόμενη βουλη να είναι κλίμα συναίνεσης», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Είπε, επίσης, ότι θα κυβερνήσει με τους καλύτερους δυνατούς και τις καλύτερες δυνατές σε ότι αφορά το επόμενο κυβερνητικό σχήμα.

«Η επόμενη κυβέρνηση θα έχει περισσότερες γυναίκες. Θα υπάρξει σημαντικότατο ροτέϊσιον. Μπορεί να το εκλάβει κανείς όπως θέλει. Η πιθανότητα συνέχισης σε ένα υπουργείο είναι περιορισμένη. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιος δεν μπορεί να αναλάβει ένα άλλο υπουργείο», πρόσθεσε αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να αξιοποιηθούν και πρόσωπα που δεν ήταν στην κυβέρνηση. «Εγώ δεν έκανα δομικό ανασχηματισμό στη διάρκεια της τετραετίας. Έκανα αλλαγές πιο σημειακές. Αυτή τη φορά, προφανώς, θα μιλάμε για μία άλλη κυβέρνηση από αυτή την οποία είχαμε την προηγούμενη τετραετία, εφόσον μας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός», ανέφερε.

Ερωτηθείς για την πιο δύσκολη στιγμή τους μήνες που προηγήθηκαν των εκλογών, είπε ότι ήταν πολλές οι δυσκολίες. «Τα Τέμπη ήταν, ίσως, η πιο δύσκολη στιγμή σε όλη την τετραετία και σε πολιτικό και σε προσωπικό επίπεδο», είπε σημειώνοντας πως προσπάθησε ποτέ να μην κρύβεται, να βλέπει τι έκανε λάθος, να ακούει την κριτική που του γίνεται και να προχωρά μπροστά κοιτάζοντας να διορθώσει αυτά που μπορούν να διορθωθούν.

Για την επανεκλογή του Κώστα Καραμανλή στις Σέρρες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι οι πολιτικές ευθύνες ανελήφθησαν με την παραίτηση. Και πρόσθεσε: «Εγώ δεν θα πω για εμένα ότι τα Τέμπη «τελείωσαν» επειδή κερδίσαμε τις εκλογές. Δεν μπορώ να το πω. Κανείς δεν μπορεί να το πει αυτό το πράγμα».

Ερωτηθείς και για το ζήτημα των υποκλοπών, είπε ότι η διαφορά είναι πως έγιναν μία σειρά από σημαντικές διορθωτικές κινήσεις, οι οποίες έχουν δείξει πως έχουν αποδώσει. «Εγώ δεν ξεχνώ τίποτα το οποίο πήγε λάθος. Ούτε θεωρώ ότι οι εκλογές είναι μια εξ ορισμου «κολυμβήθρα» στην οποία ξεπλενόμαστε για ό,τι μπορεί να έχει γίνει λάθος. Αυτό θα ήταν ένδειξη αλαζονείας ότι πήραμε μία νωπή εντολή, «σφουγγάρι», τα σβήσαμε όλα. Όχι. Ό,τι έγινε λάθος, μπήκε στη ζυγαριά , το ζύγισαν οι πολίτες, αλλά τα λάθη είναι αυτά που μας κάνουν συνέχεια καλύτερους. Και στην επόμενη τετραετία θα γίνουν λάθη, εφόσον είμαστε πάλι εδώ. Ουδείς αλάθητος. Το θέμα είναι να μη γίνονται τα ίδια λάθη και να μπορούμε να μαθαίνουμε από αυτά», υπογράμμισε.

Σχετικά με τη διεξαγωγή ντιμπέϊτ μεταξύ του ίδιου και του Αλέξη Τσίπρα, είπε ότι δεν έχει λόγο να γίνει διότι δεν υπάρχει ζήτημα για το ποιος θα είναι πρώτος. «Άρα νομίζω ότι σε αυτό το ερώτημα απάντησε η ίδια η ζωή, απάντησε η κάλπη μάλλον», δήλωσε.

Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις σε σχέση και με τις εκλογές στην Τουρκία, είπε ότι δεν ανησυχεί, ότι κρατάει το γεγονός ότι συνολικά οι τόνοι ήταν χαμηλότεροι και οι παραβιάσεις λιγότερες αυτούς τους μήνες. Σημείωσε, δε, ότι όσο καλύτερο κι αν είναι το κλίμα, οι βασικές τουρκικές διεκδικήσεις δεν αλλάζουν. «Η ‘γαλάζια πατρίδα' είναι μια απειλή για την κυριαρχία μας και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Κατά συνέπεια, απαιτεί μία πολύ συγκροτημένη απάντηση, όπως την έχουμε δρομολογήσει εδώ και τέσσερα χρόνια. Έχει πολύ μεγάλη σημασία το ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα και για τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής», επισήμανε. «Κανένας Έλληνας πρωθυπουργός και σίγουρα εγώ, δεν πρόκειται να συζητήσουμε για θέματα αποστατικοποίησης, πόσο μαλλον για θέματα κυριαρχίας των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Αυτά είναι θέματα τα οποία είναι έξω από τη συζήτηση, δεν μπορουν καν να συζητηθούν, δεν μπορούν καν να αποτελέσουν μέρος της ατζέντας των διερευνητικών επαφών εδώ και πολλά χρόνια. Πρέπει να επανελθουμε σε αυτή τη λογική. Μπορώ να σας πω ότι εφόσον είμαι πρωθυπουργός, έχουμε σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στα μέσα Ιουλίου, θα επιδιώξω να έχω πάλι μια συνάντηση με τον Πρόεδρο Ερντογάν, εφόσον και αυτός επανεκλεγεί», τόνισε.

